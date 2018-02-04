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Çayda ‘organik’ dönem

Çaykur’un organik çay üretimi ile ilgili girişimleri sonuç verdi.

04 Şubat 2018 Pazar 10:27
Çayda ‘organik’ dönem

ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, organik çayın en önemli projeleri olduğunu belirterek, “Organik çay insan sağlığını ilgilendiren, ekonomik olarak daha yüksek gelire imkân verecek önemli bir proje. Çalışmalarımız sürüyor. 2017 itibari ile 25 bin 460 ton organik çay alımı yaptık. 40 bin dekar alanda organik tarım yapıyoruz, üretime de 138 milyon liralık destek verdik” dedi.

ORGANİĞE GEÇMEMEK YANLIŞ OLUR

Çaylıkların tamamını organik yapmayı hedeflediklerinin altını çizen Sütlüoğlu, organiğe geçmemek veya gecikmek çok yanlış bir uygulama olur. Bunu ötelemek, yoğurdu üflemek doğru şeyler değil. Buna karşı çıkanlar büyük vebal yükleniyor” şeklinde konuştu.

SATIŞLAR ARTIYOR

2017’de özel sektörün 746 bin ton, ÇAYKUR’un ise 525 bin ton alım yaptığını kaydeden Sütlüoğlu, şunları söyledi: “Geçen yılın sonunda kuru çay stoğumuz 112 bin tondu. Bugün itibari ile 84 bin ton stok ile devam ediyoruz. Toplamda 1 milyar 75 milyon lira ürün bedeli ödemesi yaptık. 2017 sonu itibari ile kuru çay satışımız ise 106 bin ton. Bayilerimizin stok yükünü azaltmak için bu yıl bayilere satışlarımızı biraz kısmış olduk. Yeni ürünümüz soğuk çay Didi’de 113,3 milyon litre satış yapıldı. Bunun 8,5 milyon litresi ihracat. Her geçen yıl yükselen piyasanın lideri, takdir edilen bir ürün. Yurt dışında da çok rahat şekilde satıyoruz. Didi, kuru çay satışının önünü açıyor. Kuru çay sektörünün önünü açıyor.

110 ÜLKEYE İHRACAT

İhracatta da önemli pazara ulaştıklarını dile getiren Sütlüoğlu, “ÇAYKUR olarak toplamda 110 ülkeye ihracat yapıyoruz. Avrupa’da 38, 37 Afrika ülkesi, 15 Asya ülkesi, 14 Ortadoğu ülkesi ve 6 Amerika ülkesinde pazar oluşturduk. Irak bizim için yeni bir pazar. Yakında çay göndermeye başlayacağız. Her yeni ülkeye girerken ciddi prosedürler var. Gerekli izinler verildikten sonra çay göndereceğiz” açıklamalarını yaptı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 10:27
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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