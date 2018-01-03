Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Çay kaşığı ile kamyon çaldılar

Avcılar'da 120 bin liralık kablo yüklü kamyonu çay kaşığıyla çalıştırıp çalan hırsızlar polis ekipleri tarafından yakalandı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 09:02
Çay kaşığı ile kamyon çaldılar

İHA-Olay, bugün öğle saatlerinde Avcılar Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşından küçük R.D., S.K. ve N.C. isimli 3 şüpheli yüksek gerilim hattında kullanılmak üzere 34 UM 0850 plakalı kamyona yüklü olan yaklaşık 120 bin liralık kabloyu gözün kestirerek beklemeye başladı. Sürücünün inmesini fırsat bilen şüpheliler, çay kaşığıyla çalıştırdıkları kamyonu alarak kayıplara karıştı. Olay sonrası kamyonun sahibi polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine çalışmalar başlayan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri G-661 Sokak’ta görerek takip etmeye başladı. Şüphelilerin sokak içerisinde malzemeleri branda ile örttüğünü gören polis ekipleri harekete geçerek 3 şüpheliyi kıskıvrak yakalarken, kamyon da kapıları açık bir şekilde cadde üzerinde bulundu. Polis merkezine götürülen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Olayı anlatan kamyonun sahibi Ali Demir, “Aracımı çekmiştim, Çalışmaya çıkmıştık, o sırada düz kontak yaparak çalmışlar. Bugün malzeme almıştım, üzerinde malzemem vardı onu alarak gitmişler. Beni aşçımız arayıp haber verdi. Kaşıkla çalıştırarak 120 bin liralık malzemeleri çalmışlar” dedi.

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 09:02
  1. kamyon
  2. çay kaşığıyla
  3. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'nin en büyüğü o tesis satıldı
    1. Türkiye'nin en büyüğü o tesis satıldı
    2. Torbacılara şafak vakti operasyon! 8..
    3. Terim'in aldığı para helal mi?..
    4. Günün âyet ve hadisi
    5. ABD'de kritik gün! Jüri karar için..
    6. Yahudi sermayesi FOX News'in İran..
    7. Müthiş gelişme: Eğer Erdoğan onaylarsa..
    8. Çay kaşığı ile kamyon çaldılar
    9. Atama kararları Resmi Gazete'de..
    10. Fatih Terim'den flaş hamle!
    11. Nefesler tutuldu! Milyonlar saat..
    12. Kombiden sızan gazdan 5 kişi zehirlendi
    13. Sultangazi’de evleri su bastı
    14. Dev projede sürpriz değişiklik
    15. Korkunç olay: Çok sayıda ölü ve yaralı..
    16. AK Parti'den Abdullah Gül'e bir cevap..
    17. 'Acil'de skandal! Telefon ihbarıyla..
    18. ‘Gül’e ben gereken cevabı verdim…’
    19. Yeni yıla hızlı girdi! Ekonomistler ve..
    20. Şehir efsanesi değil, gerçek! 120 bin..
    İran'da büyük hareketlilik! Güvenlik görevlileri...
    İran'da büyük hareketlilik! Güvenlik görevlileri...
    Erbakan böyle uyarmıştı: İran'dan sonraki asıl hedef Türkiye!
    Erbakan böyle uyarmıştı: İran'dan sonraki asıl hedef Türkiye!
    İran'daki büyük tezgahı gözler önüne serdi: Erdoğan gibi...
    İran'daki büyük tezgahı gözler önüne serdi: Erdoğan gibi...
    KDV ile tanışan Suudi Arabistan karıştı! Tepki yağıyor
    KDV ile tanışan Suudi Arabistan karıştı! Tepki yağıyor
    Erdoğan talimatı verdi! O kente 3 kat sınırı geliyor...
    Erdoğan talimatı verdi! O kente 3 kat sınırı geliyor...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.01.2018
    5 ilkokul arkadaşı bir araya geldi! Paraya para demiyorlar...
    5 ilkokul arkadaşı bir araya geldi! Paraya para demiyorlar...
    ‘Dışkı da yerim’ diyen Prof. zıvanadan çıktı
    ‘Dışkı da yerim’ diyen Prof. zıvanadan çıktı