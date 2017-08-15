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Çay gerçekten harareti alıyor mu?

Çay içmek gerçekten harareti alıp, ferahlatır mı? İşte Sidney Üniversitesi Termal Ergonomi Laboratuvarı Başkanı Ollie Jay’ın çay ile ilgili yaptığı araştırma…

15 Ağustos 2017 Salı 10:12
Çay gerçekten harareti alıyor mu?

Çayın harareti alıp almaması konusunda yapılan araştırmada, Jay ile ekibi, araştırma için  75 dakika boyunca bisiklet çevirip aynı zamanda vantilatörle serinleyen dokuz tane gönüllüyle çalıştı. Araştırma esnasında gönüllülere çok sıcak ve çok soğuk sular verildi.

Araştırmacılar, bisiklet çevirip sıcak su içenlerin oda sıcaklığında su içtikleri duruma oranla yaklaşık 13 kalori fazla kaybettiğini fark etti. Gönüllüler soğuk bir içecek içtiğinde ise 5 kalori aldıkları kaydedildi.

Jay, “Kulağa biraz çelişkili gibi geliyor. Soğuk bir içecek içtiğinizde serinlemiş gibi hissediyorsunuz fakat sırf terlemenizi azalttı diye sizi serinletmiş sayılmıyor.” ifadesini kullandı.

Soğuk içeceklerle aynı şekilde yapılan deneyde ise soğuk içecek içenlerin daha az terledikleri gözlemlendi. Dolayısıyla buharlaşma daha az oldu. Bisiklet çevirenler oda sıcaklığında su içtiğinde ise alınan ve kaybedilen ısı miktarı eşit kaldı.

Sonuç olarak yapılan deneyler sonucunda sıcak içeceklerin, daha fazla terlemenize aynı zamanda daha fazla ısı kaybetmemize neden olurken soğuk içecekler, tam olarak olmasa da bizi serinletmeye yettiği, ılık olarak tüketilenlerin ise vücut ısı dengesini ortalama düzeylerde tuttuğunu ve nötr bir etki gösterdiği ortaya çıktı.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 10:12
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