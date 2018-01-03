Çavuşoğlu'ndan sürpriz ziyaret! O ülkeye gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6 Ocak'ta Almanya'ya giderek mevkidaşı Sigmar Gabriel'le görüşeceğini açıkladı.

İran'daki olaylara ilişkin de konuşan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Ruhani'nin açıklamalarını olumlu bulduğunu belirtti. Dışarıdan müdahalelere karşı olduklarını belirten Çavuşoğlu, Netanyahu ve Trump'ın gösterileri desteklediklerini söyledi.

Çavuşoğlu, "İran'ı eleştiren çifte standarttan uzak olmalı. Yönetim değişecekse seçimle değişmeli." şeklinde konuştu.

ABD ile ilişkilere de değinen Çavuşoğlu, 23 Ocak'ta çalışma gruplarının bir araya geleceğini söyledi. Çavuşoğlu, ilişkilerin iyileşmesinin ABD'nin elinde olduğunu vurguladı.