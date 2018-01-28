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Çavuşoğlu'ndan CHP'li Öztürk'e sert tepki: Zavallı korkak!

Bakan Çavuşoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Türkiye'nin eski Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz'ın açıklamalarına çok sert tepki gösterdi.

28 Ocak 2018 Pazar 07:12
Çavuşoğlu'ndan CHP'li Öztürk'e sert tepki: Zavallı korkak!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Türkiye'nin eski Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz'ın açıklamalarına ilişkin "CHP'nin bir genel başkan yardımcısı var. Benim memurumdu eskiden kısa bir süreli. Bunları söylemek istemezdim ama 'Bu bakanlıkta bir tek AK Partili varsa benim' deyip yalvaran bir zavallı şimdi partinin adını bile doğru söylemiyor. Şimdi gelmiş Özgür Suriye Ordusu'na çamur atıyor. Sen nasıl milli bir insansın. Musul Başkonsolosluğumuz DEAŞ tarafından ele geçirilince bu zat, bana bunu oradaki korumalar, özel harekatçılar ve çalışanlar söylüyor. İfadelerinin kayıtları da bakanlıkta. Korkusundan 'Başkonsolos ben değildim' diyen bir korkak bu" dedi.

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 07:12
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