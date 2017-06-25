Çavuşoğlu'ndan Katar açıklaması: Sizi ilgilendirmez!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Alanya İlçe Başkanlığı önünde vatandaşlarla bayramlaştı, çocuklara bayram harçlığı verdi. Buradan yürüyerek Şekerhane Mahallesi'ne gelen Çavuşoğlu, MHP İlçe Başkanlığının bayramlaşma törenine de katıldı, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy ile sohbet etti.

DİYALOG VE BARIŞ YOLUYLA ÇÖZÜM

Başka ülkelere, Suudi Arabistan'a böyle kararlar alınsaydı tepkilerinin aynı olacağını ifade eden Çavuşoğlu, "Çünkü o ülkelerin hepsi bizim kardeşimiz. Şimdi bir ülkeyi suçluyorsunuz, karşılığında iddialarınız var, o zaman delilleri ortaya koyacaksınız. Neyle suçluyorsunuz, ne istiyorsunuz onu söyleyeceksiniz. Katar'daki, Kuveyt'teki ziyaretlerimizde, Mekke'de Kral Salman ile görüşmemizde hep bunları söyledik. Diyalog ve barış yoluyla bu sorunun çözülmesi lazım. Cumhurbaşkanımız dünyada birçok liderle görüştü, Kral Salman ile Katar Emiri ile Kuveyt Emiri ile arabuluculuk yapıyor, defalarca görüştük." diye konuştu.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ BİR MESELE

Çavuşoğlu, Katar'dan taleplerden bir tanesinin Türk üssün kapatılması olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu üssün kurulması konusunda Katar ve Türkiye, birlikte bir anlaşma imzalamıştır. Egemen iki ülkenin imzaladığı bir anlaşmadır. Dolayısıyla egemen iki ülke arasındaki bir mesele, diğer ülkeleri ilgilendirmez ancak saygı duymaları gerekiyor. Dün akşam görüştüğüm Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı kardeşim Adil'e de bunu açıkça söyledim. Kendisi bazı izahatlarda bulunmaya çalıştı ama bu doğru değildir. Umarım bu tür yanlışlardan dönülür, makul bir şekilde tüm kardeşlerimiz Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri otururlar ve kardeşlik hukuku içinde birbirine saygılı bir şekilde bu sorun çözülür. Biz de bu sorunun çözümüne katkı sağlamaya devam edeceğiz, doğruları da yanlışları da söylemeye devam edeceğiz. Türkiye'nin görevi sorumluluğu, doğruları ve yanlışları açık bir şekilde söylemektir. Biz partiyi kurduğumuz günden bu yana bu doğrultuda siyaset yaptık. Ama bunları da aşacağımızı düşünüyoruz."

Türkiye'nin istikrarının daha güçlü olacağını belirten Çavuşoğlu, terörün her türlüsüyle mücadele ettiklerini sözlerine ekledi.