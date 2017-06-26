Çavuşoğlu'ndan Katar açıklaması

ANTALYA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Elmalı Belediyesi Kültür Merkezi'nde, AK Parti İlçe Başkanlığınca düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Türkiye'nin emin adımlarla hedeflerine ulaşacağına değinen Çavuşoğlu, Türkiye'nin sorumluluğunun sadece misakımilli ile sınırlı olmadığını kaydetti.

Çavuşoğlu, Yemen'e kadar yardım ulaştırdıklarını, Türkiye'nin sorumluluğunun sadece ülkede vatandaşlar, dünyadaki akraba ve soydaşlarla sınırlı olmadığını söyledi. Dünyadaki 2 milyar ümmetten de sorumlu olduklarını ve bunun için herkesin gözünü Türkiye'ye çevirdiğini söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Katar'daki ülkeler arasındaki krizin çözümü için çaba sarfediyoruz. Yanlışa yanlış, doğruya doğru diyoruz. Ramazan ayında oradaki kardeşlerimize yapılan kısıtlamaları doğru bulmuyoruz. Sorunlar olabilir, sorunun merci masadır. Oturursun masaya, koyarsın sorunları dertleri. Ondan sonra da 'bunu nasıl çözeriz' konuşuruz. Kendi arasında çözemiyorsan arabuluculuk istersin, Kuveyt'in yaptığı gibi... Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz ama taleplerin içerisine 'Katar'daki Türk üssünü kaldır, kapat dersen' bu olmaz. Her şeyden önce bir ülkenin egemenliğini ihlal ediyorsun, uluslararası hukuku ihlal ediyorsun, o zaman da iki ülkenin egemenliğine saygısızlık yapıyorsun. Bu anlaşma Türkiye ile Katar arasındadır. Başkalarına da ancak saygı duymak düşer. İki egemen ülke oturur, anlaşır. Biz bu üslerin hedefinin, amacının tüm Körfez'deki kardeşlerimizi dışarıdan tehditlerden korumak olduğunu söyledik. O ülkelere de zamanında 'Beraber koordine edelim' diye söyledik. Siz kendi aranızdaki çekişmeden dolayı Türkiye'yi de hedef alırsanız Türkiye'nin basit bir ülke olmadığını anlamalısınız. Biz kardeşçe yaklaşıyoruz sorunları beraber çözelim diyoruz. Aynı anlayışımızla bu ülkeler kardeşimiz diyoruz. Aynı anlayışımızı sürdüreceğiz ve inşallah bu sorunları aşacağız. Başkaları bundan faydalanmak ister ama böyle bir sorunun kimseye faydası olmaz. Türkiye'nin bu sorunun çözülmesi için gayret sarfediyor."

Kaynak: AA