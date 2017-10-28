Çavuşoğlu'ndan flaş ana muhalefet yorumu

CHP Bursa İl Başkanı Şadi Özdemir ve yönetim kurulu, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Programda konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Ben milletvekili olduğum 2011 yılından bu yana hem Bursa burada, hem de TBMM’de hangi partiden olursa olsun, Bursa’nın milletvekilleri her daim birbirleriyle dayanışma içerisinde olmuşlar. Belli bir saygı ve nezaket içerisinde sorunlarını, taleplerini, eleştirilerini dile getirmişlerdir. Bu saygı ve nezaketin bundan sonraki süreçte de devam etmesi için bende azami gayret ve çaba sarf edeceğimizi belirtmek isterim" dedi.

"Türkiye’nin gücü daha da fazla tahkim olacak"

Bursa’nın herkesin ortak bir paydası olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bursa sosyolojik yapısıyla bambaşka bir şehir. Diğer şehirlerle mukayesesi kabul edilemez. Türkiye’nin 7 coğrafyasından, medeniyet coğrafyamızdan da bir çok bölgesinden insanın yaşadığı Bursa’daki bu barış, toplumsal huzur, sadece Bursalıları değil diğer şehirlere örnek olması gereken bir toplumsal birlikteliği yansıtıyor. Biz bu birlikteliği Türkiye sathında, aynı ruh etrafında birleştirebilirsek, Türkiye’nin gücü daha da fazla tahkim olacak. Türkiye kendisine karşı yönelecek her türlü saldırı olsun, başka türlü planlar olsun akamete uğratmayı başaracaktır."

"Ana muhalefetin yapıcı eleştirilerle bizi denetlemesini her zaman için bekleriz"

Ana muhalefetin demokrasilerin vazgeçilmesi olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bizler ana muhalefetin hem Türkiye’de, hem Bursa’da iktidar olarak bizleri yapıcı eleştirilerle denetlemesini her zaman için bekleriz ve isteriz. Yapıcı eleştiriye karşı açık olduğumuzu, varsa eksikliklerimizi gidermek için bundan önceki uygulamalarımızda olduğu gibi geri adım atacağımızı ve ortak aklın sonucunda ortaya çıkacak durumu yansıtacağımızı bilmenizi isterim. Sayın başkana Bursa’da geleceğine ilişkin beklentilerle ilgili bana duymuş olduğu güveni aynı zamandaki sorumluluğum nedeniyle teşekkür ediyorum. Bizler siyasete halkın bir hizmet makamı olarak görüyoruz. Millete hizmetkar olmayı şar edilmiş bir siyasi hareketin mensuplarıyız. Dolayısıyla bundan önce 2002 yılından bu yana AK Parti’de Bursa her zaman için önemli bir karşılık bulmuştur. Bursa'mızın bakansız kaldığı bir dönem olmamıştır. Bundan önceki dönemlerde tüm bakanlarımızın Bursa’ya önemli katkıları olmuştur. Daha fazlası olmuş mudur, olabilir miydi? Elbette olabilirdi. Bundan önceki bakanlarımızın Bursa’ya çok önemli faydaları ve yararları olmuştur. İnşallah bu bayrak yarışında bende onların bıraktığı yerden Bursa'mızın hayat standardına, değişimine ve dönüşümüne katkı sunmak için Bursalıların emrinde olacağız" diye konuştu.

"15 Temmuz’dan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmaması gerekiyor"

"Bursa’daki CHP İl Başkanlığını pozitif olarak genel merkezden ayırmak istiyorum" diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Biz gerçekten iyi ilişkiler içerisindeyiz. Biz, Şadi beyin bu noktadaki yapıca eleştirilerin dikkate almaya devam ediyoruz. Bir araya geldiğimizde Bursa için görüş alışverişi almaya devam edeceğiz. FETÖ, 15 Temmuz hadisesi, ondan önce, 17-25 Aralık yargı darbesi girişimi ve yaşanan bu süreç Türkiye’nin içerisinden geçmiş olduğu tehlikeli boyutu göstermesi açısından çok önemliydi. 15 Temmuz’dan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmaması gerekiyor. Bu manada iktidar olarak böyle bir girişim ve tehlike ile bir daha karşı karşıla kalmamak için meşru yol ve yöntemlerle mücadelemizi sürdürüyoruz ve devam edeceğiz. Bu mücadelede hedef Türkiye’yi teslim almaya çalışanlarsa hepsi bu mücadelede birbiriyle kenetlenmesi gerekir diye düşünüyorum."

CHP Bursa İl Başkanı Şadi Özdemir ise, "AK Parti’nin içerisinde yaşanan değişim süreçlerinde başbakan yardımcımız ve il başkanlarımız görevlerini alması sebebiyle hayırlı olsun ziyaretinde bulunmak istedik. Görevlerinde başarılar diliyorum. Bursa ile ilgili temel sorunlarda ana muhalefet partisi olarak, iktidar partisi ile dayanışma içinde olabileceğimizi belirtmek istiyorum. Yeter ki Bursa için projeler önemlidir. Önemli olan Bursa’dır"” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından program basına kapalı olarak devam etti.

İHA