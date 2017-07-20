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Çavuşoğlu'ndan flaş Almanya açıklaması

Almanya ile yaşanan Büyükada gerilimiyle ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,'Almanya Türkiye'nin hiçbir zaman tehdit ve şantaja boyun eğmeyeceğini biliyor.' dedi.

20 Temmuz 2017 Perşembe 19:02
Çavuşoğlu'ndan flaş Almanya açıklaması

Bakan Çavuşoğlu, Büyükada gerilimiyle ilgili açıklama yaptı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından önemli başlıklar;

'CİDDİ DEVLETLERE YAKIŞMIYOR'

-Almanya bize karşı olan tüm terör örgütlerinin adeta yeniden faaliyete başladığı ana üs olmuştur. Terörle mücadeleden taviz vermeyiz. Almanya teröristlere kucak açıyor.

'MEVKİDAŞIM GABRİEL DEMİŞTİ...'

-Mevkidaşım Gabriel ile Mart'ta Berlin'de görüştüm. Türkiye'ye ekonomik tehditte bunulmanın yanlış olduğunu söylemişti. Türkiye'ye yönelik böyle tehditleri ciddi bir devlete yakıştıramıyoruz.

Bakan Gabriel'in yargıya müdahale niteliğindeki hırçın açıklamaları dostluğa sığmaz.

'ALMANYA İYİ BİLİYOR'

-Almanya'nın Türkiye'den böyle bir talepte bulunması asla kabul edilemez. Almanya Türkiye'nin hiçbir zaman tehdit ve şantaja boyun eğmeyeceğini biliyor.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 19:02
  1. dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu
  • vatansevervatansever56 dk önce
    Yirtilsalar,sivrisinek vizirtisi etnez..ates olsalar curumu kadar yer yakarlar..
  • vatansevervatansever59 dk önce
    Yirtilsalar,sivrisinek vizirtisi etnez..ates olsalar curumu kadar yer yakarlar..
  • vatansevervatansever59 dk önce
    Yirtilsalar,sivrisinek vizirtisi etnez..ates olsalar curumu kadar yer yakarlar..
  • Nedim sakinNedim sakin1 sa önce
    Gelmiş geçmiş en başarısız tribünlere oynayan showman Dışişleri Bakanı. Adam safi gırgır konusu diplomaside.
Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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