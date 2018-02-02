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Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Türkiye'yi de kendileri gibi...

Zeytin Dalı Harekatı'nı eleştiren ülkelere sert tepki gösteren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ''Biz Türkiye Cumhuriyetiyiz. Zamanında tüm ülkeleri kıtaları işgal edecek ülkeler olarak görenler sömürenler de Türkiye'yi de kendileri gibi zannediyorlar. Bunların işte geçmişini çok iyi biliriz. Nasıl sömürgeci olduklarını çok iyi biliriz'' dedi.

02 Şubat 2018 Cuma 11:58
Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Türkiye'yi de kendileri gibi...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

"Nasıl sömürgeci olduklarını çok iyi biliriz"

- Biz Fransa değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyetiyiz. Zamanında tüm ülkeleri kıtaları işgal edecek ülkeler olarak görenler sömürenler de Türkiye'yi de kendileri gibi zannediyorlar. Bunların işte geçmişini çok iyi biliriz. Nasıl sömürgeci olduklarını çok iyi biliriz.

"Tarihi karanlık ülkeler Türkiye'ye böyle şeyler diyemez"

- Dünyada insani yardımda 2.yiz. Ecdadımızdan aldığımız mirastır. Milli gelire göre dünyada açık ara önde ülke Türkiye'dir. Tarihi karanlık olan ülkelerin Türkiye'ye böyle şeyler demesini hakaret sayarız.

"Bunun tek bir açıklaması var Türkiye düşmanlığı"

- Niye burada ölen sivillerin haklarını savunmuyorsunuz? Neden teröristlerin haklarını savunuyorsunuz? Neden hep teröristleri darbecileri savunmak zorunda kalıyorsunuz? Bunun tek bir açıklaması var Türkiye düşmanlığı, fesatlık, kıskançlık. Çok daha güçlü olmamız lazım. Hedeflerimize ulaşacağız. Amacımız bellidir. Sonuna kadar gideceğiz.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 11:58
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 25 dk önce
    Türkiye ' yi, Suçlayanlar Aynaya Baksınlar. Asıl Suçlu Kim Görürler. Hiç Şüphesiz.
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