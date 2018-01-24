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Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Münbiç ve Fırat'ın doğusuna operasyon başlatabiliriz!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "Şu anda Afrin (terör örgütleri) hedefte ama gelecekte Münbiç'te ve Fırat'ın doğusunda operasyonlar başlatabiliriz. ABD birçok vaatte bulundu ancak yerine getirmedi. Ben bunu Rex Tillerson'la görüşmemde açık bir şekilde dile getirdim" dedi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 21:02
Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Münbiç ve Fırat'ın doğusuna operasyon başlatabiliriz!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı ile şu an Afrin bölgesinde terör örgütlerini hedef aldıklarını, gelecekte Münbiç'te ve Fırat'ın doğusunda operasyonlar başlatabileceklerini belirterek, "ABD birçok vaatte bulundu ancak yerine getirmedi. Ben bunu Rex Tillerson'la görüşmemde açık bir şekilde dile getirdim." dedi.

Çavuşoğlu, "Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık" konulu dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere geldiği Fransa'nın başkenti Paris'te France 24'e Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sınırda bulunan terör örgütlerinin Türkiye için bir tehdit oluşturduğu vurgulayan Çavuşoğlu, hiçbir ülkenin terör örgütlerinin sınırlarında olmasına izin vermeyeceğini söyledi.

Çavuşoğlu, terör örgütlerinin Afrin'den Türkiye'ye saldırılarda bulunduğunu ifade ederek, "Bu terör örgütüne karşı bu operasyonu başlatmak bizim için önemlidir. Biz Kürtleri hedef almıyoruz. Türkiye'de Kürt vatandaşlarımız var. Biz Türkiye, Irak veya başka ülkelerdeki Kürtleri değil terör örgütlerini hedef alıyoruz." diye konuştu.

Kürt, Türk ve Arapların TSK ve Özgür Suriye Ordusunun Afrin'de operasyon düzenlenmesinden memnun olduklarını ifade eden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Afrin bölgesinin terör örgütlerinden temizlenmesi için bu operasyon bizim ve Afrin için önemlidir. O bölgede DEAŞ da var, sınırı geçmeye ve Türkiye'ye saldırmaya çalışıyorlar. DEAŞ (elebaşları) ayrıca sınırı geçerek Fransa gibi ülkelere gitmeye çalışıyorlar. Afrin bölgesinde DEAŞ ile YPG arasında sınırlı bir iş birliği var. Dolayısıyla, Afrin bölgesinde YPG, PKK ve DEAŞ'ı hedef alıyoruz."

"Münbiç'te ve Fırat'ın doğusunda operasyonlar başlatabiliriz"

Afrin operasyonunun bölgede bulunan terör örgütlerini temizlemeyi amaçladığının altını çizen Çavuşoğlu, tehdidin aynı zamanda Münbiç'ten geldiğini ve orada Türk askerlerinin olduğunu hatırlattı.

Çavuşoğlu, "Tehditler nereden gelirse gelsin Türkiye'nin bütün tehditleri temizlemesi gerekiyor. Şu anda Afrin (terör örgütleri) hedefte ama gelecekte Münbiç'te ve Fırat'ın doğusunda operasyonlar başlatabiliriz." açıklamasında bulundu.

Gelecekte Türkiye için diğer bölgelerden bir tehdidin oluşması halinde o bölgedeki terör örgütlerini temizleyeceklerini kaydeden Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye arasında Afrin konusundaki görüş farklılığıyla ilgili bir soru üzerine, ABD'nin YPG'yi silah konusunda yardım ettiğini, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a YPG'ye silah yardımlarını durdurma konusunda söz verdiğini hatırlattı ve şunları kaydetti:

"Afrin operasyonu bölgede istikrarsızlık oluşturmuyor. Operasyonumuz Suriye'nin sınır bütünlüğü ve birliği için önemlidir. Başka ülkelerin ne söylediği ile ilgilenmiyorum. Benim için önemil olan halkımın söyledikleri ve halkımı dinliyorum. Orada ciddi tehdit varsa onu temizlemem gerekiyor. Başka ülkelerin ne söylediği ile ilgilenmiyorum ama söylenenler doğru değil."

Çavuşoğlu, Afrin'in istikrarlı bir bölge olmadığını, Rusya'nın bunu bildiğini ve ABD'nin bölgede askerleri bulunmadığını belirterek, Afrin bölgesini herkesten daha iyi bildiklerini söyledi.

"ABD vaatlerini yerine getirmedi"

ABD'nin birçok kez Münbiç operasyonundan sonra YPG'nin hemen çekileceğine dair söz verdiğini kaydeden Çavuşoğlu, YPG güçlerinin halen Münbiç'te olduğuna dikkati çekti.

Çavuşoğlu, aynı şekilde ABD'nin Rakka operasyonundan sonra YPG'nin çekileceğini temin etmesine rağmen, YPG'nin bölgede DEAŞ'la savaşmadığını, varılan bir anlaşma sonrasında DEAŞ terör örgütü unsurlarının Rakka'dan çekildiğini, ancak YPG'nin halen mevcudiyetini sürdürdüğünü kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, "ABD birçok vaatte bulundu ancak yerine getirmedi. Ben bunu Rex Tillerson'la görüşmemde açık bir şekilde dile getirdim." dedi.

ABD'nin YPG'ye yaklaşık 5 bin kamyon silah yardımında bulunduğunu kaydeden Çavuşoğlu, bunun sadece Türkiye'yi değil, Suriye'nin geleceğini tehdit ettiğini söyledi.

"Bunun çok ciddi bir durum olduğunu anladılar"

Çavuşoğlu, ABD'nin PYD/PKK'nın paravanı Suriye Demokratik Güçleri'yle (SDG) bir sınır gücü kurup kurmayacağı ile ilgili soruya, "ABD bizim endişelerimizi, kaygılarımızı anladı. Bunun çok ciddi bir durum olduğunu anladılar." yanıtı verdi.

Afrin harekatı bağlamında birçok ülkenin Türkiye'nin meşru kaygılarını anladığını dile getirdiğini hatırlatan Çavuşoğlu şunları kaydetti:

"Afrin'de siviller öldürülmüyor. YPG, öldürülen teröristleri sivil gibi göstermeye çalışıyor. Siz de buna inanmak istiyorsunuz. Neden benim verdiğim bilgilere inanmıyorsunuz? Ben herkesten çok sivillerin durumunu ve insan haklarını önemsiyorum. Ben ülkemde 3,5 milyon Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapıyorum. Bu benim omzumda büyük bir yük oldu ve kimse bu yükü paylaşmıyor."

Çavuşoğlu, Afrin'de Kızılay ve AFAD gibi insani yardım örgütlerinin konuşlandırıldığını, halkın ihtiyaçlarını gidermek için iki kamp kurulduğunu belirtti.

Rusya ve Suriye'yle TSK'nın Afrin'e girmesi için bir anlaşma yapılıp yapılmadığının sorulması üzerine Çavuşoğlu, kimseyle anlaşma yapılmadığını, gerekli tüm muhatap ve ülkelere operasyon hakkında bilgi verildiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, "Suriye rejiminden izin istemedim. Bu operasyon için kimseyle bir pazarlık ya da anlaşma yapmadık, çünkü bu bizim için bir güvenlik meselesi." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 21:02
  1. Çavuşoğlu
  2. ABD
  3. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  4. Zeytin Dalı Harekatı
  5. Rex Tillerson
  6. Afrin
  • Alaettin kılıç Alaettin kılıç 8 dk önce
    AZ İLERİAZ İLERİ ORADA HALEPHALEP ACI DOLU HEPPAZARLIK YOK
  • GurbetciAliGurbetciAli23 dk önce
    Devam büyük Türk ordusu devam. Reis öl de ölelim. bir isaretin yeter ! Beraberiz kardesler, güzel vatanim , nazli bayrak cesur Mehmetler !
  • Alaettin kılıç Alaettin kılıç 27 dk önce
    amarika bir yerden olduğu orası pis bulanıkiğrenç görünüyor kalbim gözümüzevanilya düşman bunlar işbirliği yapmak askerimizin imajını zedeler askerimiz çirkin pis gözükür ALLAH KORUSUN BUNLAELA İŞ BİRLİĞİNDE ASKERİMİZİ MİLLETİMİZİ BULAŞTIRMAYIN
  • Alaettin kılıç Alaettin kılıç 31 dk önce
    amarikaya hayir hedefHalep olmalıbunlara itimi bitimi güvenmem
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 46 dk önce
    Ne Yapacağımızı, Önceden Söylemek Düşmanların Tedbir Almasına Ve Yeni Planlar , Yapmasına Neden Olmaz mı?
  • SüleymanSüleyman47 dk önce
    Siz önce kilise roket atmalarına mani olun beş günde 15 köy bu ne rezillik arkadaş ya koskoca devlet ya. Hani üçbeş gün de alacaktiniz afrini yüzde beşini bile alamadığınız üçbeş gündeadamakıllı yapın şu işiBir de yorumumu yazın
  • ferdiferdi56 dk önce
    munbiç afrıne ıllakı terorist gelişi olacak turkıye halıhazırda buraya da gırmeli
  • ÖzkanÖzkan1 sa önce
    Yapin!!! Süpriz olsun !!! Yapin!!!
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