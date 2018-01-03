Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Çavuşoğlu'ndan dünyayı sarsacak açıklama!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İran'daki olaylarla ilgili çarpıcı açıklama.

03 Ocak 2018 Çarşamba 13:05
Çavuşoğlu'ndan dünyayı sarsacak açıklama!

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamasından bazı satırbaşları:

"23 Ocak'ta ABD Türk heyetleri görüşecek"

"Vize kararı Metin Topuz'dan dolayı alınmış"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ulusal basının Ankara temsilcileri ile Ankara Palas Devlet Konukevi’nde biraraya geldi.

Gündemi değerlendiren Çavuşoğlu'nun konuşmasının satır başları şöyle;

-İran'ı eleştiren çifte standarttan uzak olmalı. Yönetim değişecekse seçimle değişmeli.

-Amacımız Filistin Devleti'nin tüm dünyaca tanınması, bunu inşallah başaracağız. Filistin'in tanınması ve destek gündemimizde yer alacak.

-Milano Başkonsolosu Hami Aksoy yeni sözcü oldu. 15 Ocak'ta göreve başlayacak.

-İran'daki protestolara dışarıdan müdahaleye karşıyız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü. Sürece destek veren iki kişi var; Trump ve Netanyahu.

-Irak'ta, Bağdat ile Erbil'in diyalog yoluyla çözüme varmasını istiyoruz.

-Türkmen kardeşlerimizi hiç yalnız bırakmadık, yakın temas içindeyiz.

-FETÖ darbe girişimi ABD'den yönetildi. FETÖ'cülerin ABD'den talimat aldığını, ABD bizden daha iyi biliyor.

-6 Ocak'ta Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel ile görüşeceğiz. Almanya ile hiçbir problem yok.

- ABD'nin terör örgütüne silah yardımı en saf hali ile hazin bir durumdur.

- Rusya ile ilişkiler Tamamen normalleşti, vize ile ilgili atılması gereken adımlar var.

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 13:05
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. İran
  • AlperAlper54 dk önce
    Sömürülen halk ayaklanınca neden kabahatlı hep emperyalistler oluyor?Denize düşen yılana sarılır hesabı,halkı sömürenlerin hiç suçu yok öylemi?Dünyadaki bütün köleler bir gün ayaklanıp,hırsızlarda,din tüccarlarından,emperyalistlerden hesap sormalı bence?Sormazsa zaten öbür dünyadada ,köleliğin hesabı ona sorulur.Bu arada mezhepler değil ama islam köleliği kaldırmıştır(Muhammed 4)Mevcut islam yorumu sorgulanmalı,bence,tek kaynak Kuran olmalı.
  • GerçekGerçek58 dk önce
    Bunları sokaktaki ayakkabı boyacısı simit satıcısı da biliyor zaten
  • Adsız.Adsız.59 dk önce
    Rabbimiz basiretinizi imanınızı ve gücünüzü bereketli kılsın...Enikler hablamaya başlamadan ben peşinen Hhhoşşşt diyeyim.....:)))
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Polis olmanın şartları değişti! İşte yeni kurallar
  1. Polis olmanın şartları değişti! İşte..
  2. Ahmet Çakar patladı: Gücünüz ona mı..
  3. Soylu'dan bomba çıkış: Kırın ayağını,..
  4. İsmini değiştirip Pensilvanya'da..
  5. Beytüşşebaplı çocukların bayrak sevgisi
  6. Yolda bulduğu su faturasının borcunu..
  7. Çin'den Türkiye'ye vize kolaylığı
  8. Toplum mühendisleri bir kez daha..
  9. Anaokulundan Filistinli Muhammed'e..
  10. İsrail açık açık tehdit etti! 'Hazır..
  11. Vida'ya adının Türkçe'de ne anlama..
  12. Her yerde aranan FETÖ şüphelisi bakın..
  13. Kuveyt Genelkurmay Başkanı'nın..
  14. Akşener'in konvoyunda kaza
  15. Yeni hat için harekete geçildi...
  16. 'Göstericilerin cebinde Suudi..
  17. Çavuşoğlu'ndan sürpriz ziyaret! O..
  18. En düşük memur maaşı belli oldu
  19. TSK'da düğmeye basıldı: Bütün rütbeli..
  20. Çin'den ABD'ye çağrı: İkna edin
CHP'den rezalet açıklama: Ödemek zorundayız
CHP'den rezalet açıklama: Ödemek zorundayız
Erbakan böyle uyarmıştı: İran'dan sonraki asıl hedef Türkiye!
Erbakan böyle uyarmıştı: İran'dan sonraki asıl hedef Türkiye!
İran'da büyük hareketlilik! Güvenlik görevlileri...
İran'da büyük hareketlilik! Güvenlik görevlileri...
İran'daki büyük tezgahı gözler önüne serdi: Erdoğan gibi...
İran'daki büyük tezgahı gözler önüne serdi: Erdoğan gibi...
5 ilkokul arkadaşı bir araya geldi! Paraya para demiyorlar...
5 ilkokul arkadaşı bir araya geldi! Paraya para demiyorlar...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.01.2018
Erdoğan talimatı verdi! O kente 3 kat sınırı geliyor...
Erdoğan talimatı verdi! O kente 3 kat sınırı geliyor...
‘Dışkı da yerim’ diyen Prof. zıvanadan çıktı
‘Dışkı da yerim’ diyen Prof. zıvanadan çıktı