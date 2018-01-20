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Çavuşoğlu'ndan çok sert açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Zeytin Dalı' operasyonu ile ilgili olarak, ''Yanımızda olmayan gölge etmesin'' dedi.

20 Ocak 2018 Cumartesi 19:47
Çavuşoğlu'ndan çok sert açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmenin ABD tarafının talebiyle gerçekleştiği belirtildi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanı'na 'Yanımızda olmalısınız' dedik. Yanımızda olmayan gölge etmesin" ifadelerini kullandı.

ABD, İran ve Rusya büyükelçilikleri misyon şefleri Dışişleri Bakanlığa çağrılarak Afrin'deki son gelişmelerle ilgili bilgilendirildi.

RUSYA VE ABD GENELKURMAY BAŞKANLARI DA GÖRÜŞTÜ

İki bakanın yanısıra Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ile ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki generalin görüşmede Suriye'deki son durumu değerlendirdiği belirtildi. Görüşmeyle ilgili bir detay verilmedi.

Rus ve ABD Genelkurmay Başkanlarının görüşmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrin operasyonunun başladığını duyurmasının hemen ardından geldi.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 19:47
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. ABD
  3. Rex Tillerson
  4. İran
  5. Rusya
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