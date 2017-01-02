Çavuşoğlu'ndan BMGK'ya seçilen 5 ülkeye uyarı!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BMGK'nın 5 yeni geçici üyesini tebrik etti ve "Dünya 5'ten büyüktür ilkemizi hatırda tutarak kurul çalışmalarına katkıda bulunmalarını bekliyoruz" dedi.

Çavuşoğlu'ndan BMGK'ya seçilen 5 ülkeye uyarı!
Eklenme: 02 Ocak 2017, 20:28
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Çavuşoğlu, Twitter hesabında paylaştığı tebrik mesajında şunları kaydetti:

"1 Ocak'ta iki yıllık süreleri başlayan BMGK'nın geçici 5 yeni üyesi Etiyopya, Bolivya, Kazakistan, İsveç ve İtalya'yı kutluyoruz. 'Dünya 5'ten büyüktür' ilkemizi hatırda tutarak BMGK çalışmalarına katkıda bulunmalarını bekliyoruz."

15 üyeli Konsey'de ABD, Rusya, Fransa, Çin ve İngiltere daimi üyeler olarak yer alıyor. Geçici 10 üye ise 2 yıllığına seçiliyor ve her yıl beşi değişiyor. 2017 sonunda da Japonya, Ukrayna, Uruguay, Mısır ve Senegal'in görev süreleri sona erecek ve bu üyelerin yerine yıl içinde beş yeni ülke seçilecek.

 

 
EtiketlerJaponyaUkraynaUruguayMısır ve SenegalEtiyopyaBolivyaKazakistanİsveç ve İtalya
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