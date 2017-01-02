Çavuşoğlu'ndan BMGK'ya seçilen 5 ülkeye uyarı!

Çavuşoğlu, Twitter hesabında paylaştığı tebrik mesajında şunları kaydetti:

"1 Ocak'ta iki yıllık süreleri başlayan BMGK'nın geçici 5 yeni üyesi Etiyopya, Bolivya, Kazakistan, İsveç ve İtalya'yı kutluyoruz. 'Dünya 5'ten büyüktür' ilkemizi hatırda tutarak BMGK çalışmalarına katkıda bulunmalarını bekliyoruz."

15 üyeli Konsey'de ABD, Rusya, Fransa, Çin ve İngiltere daimi üyeler olarak yer alıyor. Geçici 10 üye ise 2 yıllığına seçiliyor ve her yıl beşi değişiyor. 2017 sonunda da Japonya, Ukrayna, Uruguay, Mısır ve Senegal'in görev süreleri sona erecek ve bu üyelerin yerine yıl içinde beş yeni ülke seçilecek.