Çavuşoğlu'ndan BM'de 'ateşkes' açıklaması!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Ateşkesin garantörleriyiz. Ateşkes ihlallerinin devam etmesi durumunda mutabakat çöker” dedi.

New York’ta konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Astana’daki görüşmenin temelini BM Güvenlik Konseyi ve Cenevre görüşmelerinin oluşturacağını ifade etti.

TEMKİNLİ VE GERÇEKÇİYİZ

“Astana görüşmeleri, Cenevre sürecinin yeniden başlaması için vesile olacak. Biz ve muhalefet samimiyiz. Temkinliyiz, gerçekçiyiz” diyen Çavuşoğlu, Ateşkesin devam etmesi ve insani yardımların ulaştırılmasının önemine değinerek, ateşkes ihlallerinin önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Çavuşoğlu şunları da kaydetti:

"Hem siyasi çözüm isteyip, Astana süreci ile ilgili ateşkesle ilgili iki belgeyi imzalayacaksınız hem de ondan sonra 'İdlib'i ele geçirmeye çalışacağız.' Bu olmaz. O zaman tüm süreç çöker. O zaman tekrar kaos başlar."



Kıbrıs’ta da Türkiye’nin garantörlüğünün önemine değinen Çavuşoğlu, “Kıbrıs Rum Kesimi’nin endişelerini de anlamak istiyoruz” dedi.

İHLALLERE KARŞI MUTABIKIZ

Ateşkes ihlallerini Rusya’yla birbirlerine anlık olarak paylaştıklarını söyleyen Çavuşoğlu, “Biz ateşkesin garantörleriyiz. İhlallere karşı yaptırım uygulama konusunda mutabakat var” dedi. Çavuşoğlu, ateşkes ihlallerinin devam etmesi durumunda mutabakatın çökebileceği belirtti.

Suriye'de YPG'ye silah verilmesi ile ilgili ise Çavuşoğlu şunları söyledi:



"Böyle bir terör örgütüne müttefikimizin silah vermesi bizim için kabul edilemez. Teröre destek veren bir ülkenin müttefik olarak kabul edilmesi bile çok zor."