Çavuşoğlu'ndan Bağdat ve Erbil çıkarması

Dışişleri Bakanlığı'ndan dün akşam yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu'nun ziyareti sırasında Türkiye-Irak ilişkilerinin gündeminde yer alan konuları ele alacağı belirtildi.

Çavuşoğlu'nun temasları kapsamında Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Başbakan Haydar İbadi, Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi, Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile görüşmesi ve Iraklı Türkmen siyasetçilerle biraraya gelmesinin öngörüldüğü belirtiliyor.

Başika krizi

Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki Başika üssündeki askeri varlığı 2016 sonbaharında Türkiye ve Bağdat yönetimi arasındaki ciddi bir diplomatik krize neden olmuş, Bağdat Türkiye'den askerlerini çekmesini istemişti.

Ankara ise Türkiye'ye yönelik güvenlik tehditleri devam ettiği sürece bu üssün varlığını sürdüreceğini açıklamıştı. Bağdat yönetimi ile temaslarda Başika konusunun yanı sıra, DEAŞ unsurlarından temizlenen Musul'daki durum, DEAŞ militanlarından temizlemek üzere başlatılan Telafer operasyonu, terörle mücadele ve ikili ekonomik ilişkilerin de ele alınması bekleniyor.