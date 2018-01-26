Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'de Irak'ta nerede terörist varsa gideriz onların tepesine bineriz" dedi.

26 Ocak 2018 Cuma 16:40
Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kepez'de katıldığı bir programda Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı harekatı ile ilgili önemli mesajlar verdi. ABD'ye sert tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu'nunkonuşmasının satır başları şöyle:

Suriye'de Irak'ta nerede terörist varsa gideriz onların tepesine bineriz. Fırat Kalkanı bölgesine 100 binden fazla kişi döndü

Terörle mücadeleden rahatsız oluyorsan açıkça söyle. İki yüzlü olma. Sen terör bahanesiyle ülkeleri işgal ediyorsun sonra bize insanlık dersi vermeye kalkışıyorsun.Kısa tutun diye kendilerince açıklama yapıyorlar. Gittiği yere kadar, tükendiği yere kadar gideceğiz

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 16:40
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. ABD
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Haşim Kılıç'a şok haber! Yakalama kararı çıktı
    1. Haşim Kılıç'a şok haber! Yakalama..
    2. Öksüz hastalık
    3. Bahçeli’nin kurduğu şu gibi cümlelerin..
    4. Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki!
    5. Emel Sayın Mehmetçiğe dua ederken..
    6. PKK'lı teröristlere yardım etmişler!
    7. Araba kullanırken nelere dikkat..
    8. NATO savaş gemileri Sinop açıklarında
    9. Türk profesör gururlandırdı!
    10. Korkudan uyuyamıyoruz' deyip sokağa..
    11. Rus uzmanlardan çarpıcı yorum:..
    12. "Afrin'de ABD askerleri öldürüldü?"..
    13. Kesilen cezayı 'Hodri Meydan' üstlendi
    14. 'Türkiye eski ihtişamına geri dönüyor'
    15. TESK Başkanı uyardı! Cezası 2100 TL
    16. AK Partili Bülent Turan sert çıktı: Bu..
    17. POMEM mülakat sınav giriş yerleri..
    18. Meteorolojiden İstanbul'a son dakika..
    19. FETÖ sanığı eski emniyet müdürüne 9..
    20. Rusya'dan Türkiye'ye 'helikopter'..
    CHP'linin cehaleti çıldırttı! Canlı yayında rezil oldu
    CHP'linin cehaleti çıldırttı! Canlı yayında rezil oldu
    Eşi görülmemiş vurgun! 500 TIR büyükbaş hayvan çaldı
    Eşi görülmemiş vurgun! 500 TIR büyükbaş hayvan çaldı
    Rusya savaş uçağı satışını onayladı! ABD'den çok sert tepki
    Rusya savaş uçağı satışını onayladı! ABD'den çok sert tepki
    Müslüman olduğunu açıkladı
    Müslüman olduğunu açıkladı
    Katar'dan Orta Doğu'da her şeyi değiştirecek Rusya hamlesi!
    Katar'dan Orta Doğu'da her şeyi değiştirecek Rusya hamlesi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Afrin Harekatı teröristbaşını çıldırttı! İlk orada...
    Afrin Harekatı teröristbaşını çıldırttı! İlk orada...
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye şaşırtan çağrı!
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye şaşırtan çağrı!