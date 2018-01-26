Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kepez'de katıldığı bir programda Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı harekatı ile ilgili önemli mesajlar verdi. ABD'ye sert tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu'nunkonuşmasının satır başları şöyle:

Suriye'de Irak'ta nerede terörist varsa gideriz onların tepesine bineriz. Fırat Kalkanı bölgesine 100 binden fazla kişi döndü

Terörle mücadeleden rahatsız oluyorsan açıkça söyle. İki yüzlü olma. Sen terör bahanesiyle ülkeleri işgal ediyorsun sonra bize insanlık dersi vermeye kalkışıyorsun.Kısa tutun diye kendilerince açıklama yapıyorlar. Gittiği yere kadar, tükendiği yere kadar gideceğiz