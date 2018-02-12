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Çavuşoğlu'ndan ABD'ye rest! 'Ya düzelteceğiz ya da tamamen bozulacak'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un ziyaretine ilişkin 'İlişkileri ya düzelteceğiz ya da tamamen bozulacak' dedi.

12 Şubat 2018 Pazartesi 11:57
Çavuşoğlu'ndan ABD'ye rest! 'Ya düzelteceğiz ya da tamamen bozulacak'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu basın mensuplarının sorularını cevapladı.

- Tillerson'ın ziyareti için neler diyeceksiniz?

Bizim ABD'den beklentimiz bellidir. Artık vaat istemiyor, somut adımlar istiyoruz. Kaybolan güvenin nedenin ABD'dir. ABD bize verdiği sözleri tutmadı. Sözlerini tutmayan bir ülkeye nasıl güveneceğiz? Ya ABD ilişkileri düzelecek ya da kopacak.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 11:57
  1. Mevlüt Çavuşoğlu

YORUM YAZ

  • Berlinden GURBETCIBerlinden GURBETCI42 dk önce
    YassaaaaaaGÜCLÜ LIDER GÜCLÜ TÜRKIYE.
  • ÖzkanÖzkan51 dk önce
    Nasil düzelecek, bu kadar hainligin arkasindan !!! Düzelemez!!! Siktir edin gitsin!!!
  • Yunus16Yunus1654 dk önce
    DÜZELİRSE ONLARIN YENİ PLANI İLE DÜZELİR!!! SÖMÜRMEYE DEVAM EDERLER. DÜZELMESİN . ABD OLMADAN YAŞAYAMAYIZ MI? GELİŞEMEYİZ Mİ? ABD OLMADAN DAHA HIZLI GELİŞİRİZ. DÜZELMESİN.
  • DADAŞDADAŞ1 sa önce
    Aynen öyle ya herro ya merro. Köpeklerini çok seviyorsa dallasa götürsün bir ayelet versin.
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