Çavuşoğlu'ndan ABD'ye rest! 'Ya düzelteceğiz ya da tamamen bozulacak'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu basın mensuplarının sorularını cevapladı.

- Tillerson'ın ziyareti için neler diyeceksiniz?

Bizim ABD'den beklentimiz bellidir. Artık vaat istemiyor, somut adımlar istiyoruz. Kaybolan güvenin nedenin ABD'dir. ABD bize verdiği sözleri tutmadı. Sözlerini tutmayan bir ülkeye nasıl güveneceğiz? Ya ABD ilişkileri düzelecek ya da kopacak.