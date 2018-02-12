Çavuşoğlu'ndan ABD'ye rest! 'Ya düzelteceğiz ya da tamamen bozulacak'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un ziyaretine ilişkin 'İlişkileri ya düzelteceğiz ya da tamamen bozulacak' dedi.12 Şubat 2018 Pazartesi 11:57
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu basın mensuplarının sorularını cevapladı.
- Tillerson'ın ziyareti için neler diyeceksiniz?
Bizim ABD'den beklentimiz bellidir. Artık vaat istemiyor, somut adımlar istiyoruz. Kaybolan güvenin nedenin ABD'dir. ABD bize verdiği sözleri tutmadı. Sözlerini tutmayan bir ülkeye nasıl güveneceğiz? Ya ABD ilişkileri düzelecek ya da kopacak.
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