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Çavuşoğlu, Yunan bakanı böyle benzetti: Sana laf düşmez

İsviçre’nin Crans Montana bölgesinde başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs zirvesinde perde arkasında yaşananlar ortaya çıkıyor.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 16:48
Çavuşoğlu, Yunan bakanı böyle benzetti: Sana laf düşmez

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas’ın İngiltere’yi ‘Brexit müzakereleri’ ile tehdit etmesinin ardından, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de ‘FETÖ darbesi’ tartışması yaşadığı öne sürüldü.

Yunan haber sitesi Real’e göre, pazarlıkların son gecesi Cuma sabaha karşı Çavuşoğlu ile Kocyas arasında şu gergin diyalog yaşandı:

*Kocyas: 3 nedenle anlaşmamız mümkün değil. Bir; Yunan hükümeti Kıbrıs’ta tekrar tanklarınızı kullanmanıza izin verecek bir anlaşmayı imzalamayacak. Yunan Başbakanı Çipras’ın imzalayacağı bir anlaşma ile Kıbrıs’a giremeyeceksiniz. İki; sizde, Türkiye’de darbe yapan bir ordu ile ilgilenmen çelişkili. Üç; komutanlarını darbeye karıştığı için tutuklayan bir orduya güvenemeyiz.

*Çavuşoğlu: Bizim içişlerimize karışmayacaksın. Sana laf düşmez...

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 16:48
  1. YUNAN BAKAN
  2. mevlüt çavuşoğlu
  3. kıbrıs fetö
  4. kıbrıs
  • ayyıldızayyıldız1 dk önce
    almanlar buların .......................................................................... haledecek o şımarıklıklarını görecez osmanlı bunlardan 1 akçe vergi aldı 300 küsür eserverdi 1tane numue bıraktılar bizdeki eserleri halen ayakta osmanlıya yaptıkları ihanetin bedelini almanlar ahesteaheste ödetecek türkiyenin ayaklarını öpmiyecekler yalayacaklar balkanlara atalarım onniçin çokönemvermişti o israil o smanlıyı kendi elerinlen kuracak allah ona dogalgazı vermeklen belasını verdi para sevgisi bazılarının belası olur
  • hercaihercai2 dk önce
    Yunan bakan Kibrisi babasinin mali saniyor galiba, sacmalamis! Bence Kibris Turkiye nin eyaleti olmali, Egedeki adalari da geri almamiz lazim! Cunku Turkiye ye yakin!
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 8 dk önce
    Çok Doğru Söylemiş.
  • abdulkadir korkmazabdulkadir korkmaz8 dk önce
    ben anlamadım yunan gavuru azına geleni saymış bu nasıl benzetme anlamadım
  • timurtimur12 dk önce
    Cevap bumu
  • KanuniKanuni50 dk önce
    Yetmeeeeezzzz !Bunların cebine harçlık koymanız lazım. Maaşlarını alamıyor olabilirler.heh heh heeee.
  • GALİP AYGÜNGALİP AYGÜN51 dk önce
    İȘTE BU AĜZININ PAYINI VERMİȘ SAYIN ÇAVUȘOĜLU
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