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Çavuşoğlu ve Kamara’dan ortak basın toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Monrovia’da mevkidaşı Liberya Dışişleri Bakanı Marjon V. Kamara ile ortak basın toplantısı düzenledi.

11 Temmuz 2017 Salı 21:31
Çavuşoğlu ve Kamara’dan ortak basın toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Libya’nın başkenti Monrovia’da mevkidaşı Liberya Dışişleri Bakanı Marjon V. Kamara ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu konuşmasında Türkiye’nin Afrika ülkeleriyle yıllar boyunca sağlam ilişkiler yürüttüğünü söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmede ikili ilişkileri, sosyal, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik konuştuklarını bildirdi.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 21:31
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