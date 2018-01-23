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Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Tillerson ile görüştü

Zeytin Dalı operasyonunun başlamasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Tillerson ile Fransa'nın başkenti Paris'te görüştü.

23 Ocak 2018 Salı 18:06
Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Tillerson ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'nın başkenti Paris'te ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüştü.

PARİS'TE GÖRÜŞTÜ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, "Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık" konulu dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere bulunduğu Paris'te ABD'li mevkidaşı Tillerson ile bir araya geldi.

MASADA AFRİN'İN OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

İki ismin Afrin'e başlatılan Zeytin Dalı operasyonunu konuştukları tahmin ediliyor.

Hatırlanacağı gibi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson'ın kendisini YPG'den aldığı 'yanlış' bilgiye dayanarak " Türkiye'ye roket atılmadığını" savunduğunu anlatmış, Tillerson'a "Kaynaklarını check et, bizimle onların ağzıyla konuşmayın" cevabını verdiğini söylemişti.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 18:06
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