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Çavuşoğlu, Vancouver Başkonsolosluğunun açılışını yaptı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kore Yarımadası'nın Güvenlik ve İstikrarı İçin Vancouver Dışişleri Bakanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Kanada’da, Vancouver'da Başkonsolosluğunun resmi açılışını yaptı.

16 Ocak 2018 Salı 10:56
Çavuşoğlu, Vancouver Başkonsolosluğunun açılışını yaptı

Kore Yarımadası'nın Güvenlik ve İstikrarı İçin VancouverDışişleri Bakanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kanada'da bulunan Çavuşoğlu, Vancouver'da Türk Başkonsolosluğunun resmi açılışını yaptı, sonrasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkonsolosluğun açılışını yapan Çavuşoğlu, “Kanada’nın batısında yaşayan vatandaşlarımız başta olmak üzere, bütün milletimize hayırlı uğurlu olsun. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, çalışma arkadaşlarımla birlikte vatandaşlarımızın emrindeyiz” dedi.

Açılışın ardından Vancouver'daki Türk toplumu üyeleri ile bir araya gelen Çavuşoğlu, “Dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye sevdası, bize güç ve ilham veriyor” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 10:56
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