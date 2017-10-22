Çavuşoğlu: Türkiye'ye geri gelmek istiyorlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Gelecek sene Almanya'dan, Avrupa'nın her yerinden gelen turist sayısında artış olacak, talepler patlamaya başladı. Türkiye'ye geri gelmek istiyorlar" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, OTI Holding'in kuruluşunun 25'inci yılı etkinlikleri kapsamında Belek'teki bir otelde düzenlenen gala yemeğine katıldı.

Galada yaklaşık 30 ülkeden 2 bine yakın acente sahibi, havayolu şirket temsilcileri ve operasyon müdürleri de yer aldı. Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, 2002 yılında yılda 13 milyon turist sayısından 2014 yılında 34 milyon turist sayısına ulaşıldığını bildirdi.

2015 ve 2016'da Türkiye'ye gelen turist sayısında biraz düşüş olduğundan bahseden Bakan Çavuşoğlu, "Ülkelerimiz arasında görüş ayrılıkları olabilir. Bazı sorunlar da yaşanabilir. Bizlerin görevi diyalog yoluyla o sorunları aşmak. Bu konuda samimi çabalar sarf ettiğimizi bilmenizi isteriz, ama siyasetçiler özellikle bir sorun yaşandığı zaman kendi vatandaşlarını, yani sivil halkı cezalandırıcı adımlardan kaçınmalıdır. Ama bu sene turist sayısının artmaya başladığını gördük" dedi.