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Çavuşoğlu: Türkiye'ye geri gelmek istiyorlar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Gelecek sene Almanya'dan, Avrupa'nın her yerinden gelen turist sayısında artış olacak Türkiye'ye geri gelmek istiyorlar" dedi.

22 Ekim 2017 Pazar 23:21
Çavuşoğlu: Türkiye'ye geri gelmek istiyorlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Gelecek sene Almanya'dan, Avrupa'nın her yerinden gelen turist sayısında artış olacak, talepler patlamaya başladı. Türkiye'ye geri gelmek istiyorlar" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, OTI Holding'in kuruluşunun 25'inci yılı etkinlikleri kapsamında Belek'teki bir otelde düzenlenen gala yemeğine katıldı.

Galada yaklaşık 30 ülkeden 2 bine yakın acente sahibi, havayolu şirket temsilcileri ve operasyon müdürleri de yer aldı. Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, 2002 yılında yılda 13 milyon turist sayısından 2014 yılında 34 milyon turist sayısına ulaşıldığını bildirdi.

2015 ve 2016'da Türkiye'ye gelen turist sayısında biraz düşüş olduğundan bahseden Bakan Çavuşoğlu, "Ülkelerimiz arasında görüş ayrılıkları olabilir. Bazı sorunlar da yaşanabilir. Bizlerin görevi diyalog yoluyla o sorunları aşmak. Bu konuda samimi çabalar sarf ettiğimizi bilmenizi isteriz, ama siyasetçiler özellikle bir sorun yaşandığı zaman kendi vatandaşlarını, yani sivil halkı cezalandırıcı adımlardan kaçınmalıdır. Ama bu sene turist sayısının artmaya başladığını gördük" dedi.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 23:21
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. türkiye turist
  • sancarsancar1 sa önce
    ayı demiş ki; cennette armut çok olacak. Nerden biliyorsun , canım öyle istiyor demiş.
  • ArifArif2 sa önce
    Belki birgün bizde onların memleketini görürüz...
  • Yusuf CelalYusuf Celal3 sa önce
    Gelecek sene bu kadarda gelmeyecek.
  • MerdanMerdan7 sa önce
    Elimizle gönderip ağzımızla çağırıyoruz,bu ne perhiz..
  • hh11 sa önce
    Sayın bakanım belimizi gelecek olan üç beş sünnetsiz ara bozucu RABBUL ALEMİNİN sevmediği insanları ağırlamaya BAĞLAMA,gelmeseler daha hayırlı olur sanki
  • Rk Rk 11 sa önce
    Eger cemözdemir almanlarindışişleribakaniolursanasilbirDialogolacakAdamduupe duzturkiyedusmaniii ermeniiìi
  • AtiAti11 sa önce
    Sayın bakan 5 .6 yıldır turizm kan kaybediyor. Avrupa lı yok ortalıkta. Hergün bir sürü esnaf iflas ediyor. Bu yıl gelen alman turist sayısı bir milyon 300 bin. Bırakın bu boş sözleri ihraç yapın artık.
  • SamilSamil12 sa önce
    Çooookkk güldüm.Secimler yaklaşıyor herhalde.Seneye herşey çok süper olacak demiş,"siyasetçiler özellikle bir sorun yaşandığı zaman kendi vatandaşlarını, yani sivil halkı cezalandırıcı adımlardan kaçınmalıdır" da demiş.Bunu diyen 200.000 insani sebepli sebepsiz Khklarla işinden gücünden eden,yetmedi özelde de çalışmalarına engel olan o da yetmedi pazarda sebze satmasına bile engel olan,bu insanlar ne yedin deyince ağaç kökü yesinler diyen iktidarın bakanı.Hem guldum,hem de hokkabazlıgin bu kadarı da olur muymus,hem de bir Müslüman bu kadar hokkabazlık nasıl yaparmış diye de acı acı düşündüm.
  • OtelikapaliturizmciOtelikapaliturizmci12 sa önce
    Turizmi bitirdiniz ve artik yalvarsaniz bedava tatil verseniz bile sadece kucuk bi miktar turist gelir.ve turizm calisanlari olarak bize yaptiginiz bu eyyyyyy lerin cevabini sandikta alicaksiniz.3milyon fetocu ve 3 milyon turizm calisani size 2019 secimini kaybettirmeye yeticek.affetmiycez.
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