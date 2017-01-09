Çavuşoğlu: Trump döneminden ümitliyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'ABD’nin bazı hataları sürdürmeyeceğine inanıyoruz' dedi.

Çavuşoğlu: Trump döneminden ümitliyiz
Eklenme: 09 Ocak 2017, 13:25
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da  9'uncu Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu.

Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "ABD'nin önceki dönemde yaptığı bazı hataları sürdürmeyeceğine inanıyoruz. İki öncelikli beklentimiz var. Birincisi, FETÖ elebaşının ve diğer yöneticilerinin bir an önce ülkemize iade edilmesidir. İkincisi de PKK'nın uzantısı olan YPG ile işbirliğine son verilmesidir" dedi.

"PKK'YA GÖZ YUMMAYACAĞIZ"

Çavuşoğlu, "PKK'nın, Irak'ta yıllardır işgal ettiği alanları genişletmesine ve Kandil benzeri bir alan tesis etmesine seyirci kalmayacağımızı bir kez daha vurguluyorum" ifadelerini kullandı.

 
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