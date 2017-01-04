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Çavuşoğlu: Teröristin kimliği belirlendi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ortaköy'de gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin, "Saldırganın kimliği belli, çalışmalar sürüyor" dedi.

Çavuşoğlu: Teröristin kimliği belirlendi
Eklenme: 04 Ocak 2017, 10:14
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ortaköy'de gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin, "Saldırganın kimliği belli, çalışmalar sürüyor" dedi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşğlu gündemi değerlendiriyor. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Suriye'deki ateşkes

23 Ocak'ta Astana'da müzakereler başlayacak. Siyasi çözüm için çalışmalarımız sürecek.

 
EtiketlerSuriyeOrtaköyAstana
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