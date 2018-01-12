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Çavuşoğlu şehit Türk diplomatlar anısına çelent bıraktı

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Los Angeles eski Başkonsolosu Arıkan'ın bir terörist tarafından şehit edildiği yerde, anısına çelenk bıraktı.

12 Ocak 2018 Cuma 23:21
Çavuşoğlu şehit Türk diplomatlar anısına çelent bıraktı

ABD temasları kapsamında Los Angeles'ı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin eski Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ın şehit edildiği yerde, Kaliforniya'da şehit edilen üç Türk diplomat anısına çelenk bıraktı.

Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı açıklamada, şehit diplomatları rahmet ve minnetle andıklarını dile getirdi.

Santa Barbara'da 27 Ocak 1973 tarihinde Başkonsolos Mehmet Baydar ve Konsolos Bahadır Demir'in, Ermeni asıllı Amerikalı bir terörist tarafından şehit edildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Mehmet Baydar ve Bahadır Demir, ırkçı teröre kurban verdiğimiz ilk şehit diplomatlarımız oldu." dedi.

"Böyle bir katilin serbest bırakılmasına müsaade etmeyiz"

28 Ocak 1982'de de eski Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ın trafikte kırmızı ışıkta beklerken Ermeni teröristler tarafından şehit edildiğini kaydeden Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Kemal Arıkan'ın katillerinden biri olan Hampig Sasunyan'ın şartlı tahliyesi yönünde geçen yıl mahkemeden bir karar çıkmıştı. Biz bu süreçte yoğun bir temas içinde olduk, gerek büyükelçiliğimiz gerek başkonsolosluğumuz ve gerekse bizler yoğun bir diplomasi yürüttük. Bir de mektup göndermiştik. Kaliforniya Valisi bu kararı iptal etti ve Sasunyan'ın tutukluluğu devam ediyor. Böyle bir katilin serbest bırakılmasına biz müsaade etmeyiz."

"Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız"

Çavuşoğlu, Asala'ya, PKK'ya ve FETÖ'ye pek çok şehit verildiğini anımsatarak, "Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Onları hiçbir zaman unutmayacağız. Onlara layık olmak için daha fazla çalışacağız." dedi.

Çavuşoğlu'nun Los Angeles programı

Daha sonra Los Angeles Times gazetesinin editöryal toplantısına katılan Çavuşoğlu'nun, Türk-Amerikan ilişkilerinin güncel konularıyla ilgili Türkiye'nin duruşunu anlattığı bildirildi.

Ardından Los Angeles World Affairs Council'de yapılacak toplantıya katılacak Çavuşoğlu, burada da Türk-Amerikan ilişkilerini değerlendirecek.

Los Angeles Ticaret Odası temsilcileriyle görüşmesi beklenen Çavuşoğlu'nun bölgede yaşayan Türk vatandaşlarıyla da bir araya geleceği bildirildi.

Bakan Çavuşoğlu daha sonra Kanada'nın Vancouver kentinde gerçekleştirilecek Kuzey Kore konulu dışişleri bakanları toplantısına katılacak ve burada ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile bir görüşme gerçekleştirecek.

 

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 23:21
  1. Kaliforniya
  2. Kemal Arıkan
  3. Türkiye
  4. Mevlüt Çavuşoğlu
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