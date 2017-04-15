Çavuşoğlu: Ruslar Türkiye'ye direkt gelebilmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile ilişkilerde eski günlere döndüklerini belirterek, üzücü olaylardan ders alarak ilişkileri güçlendirdiklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği üyeleri ile Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ALTSO) buluştu. Bakan Çavuşoğlu'nu geleneksel kıyafetlerle karşılayan dernek üyeleri, Rus ekmeği 'karavay' ikram etti.

Buluşmada konuşan Çavuşoğlu, Rusya ile ilişkilerde eski günlere döndüklerini belirterek, üzücü olaylardan ders alarak ilişkileri güçlendirdiklerini söyledi.

Türk Akımı Projesi, Akkuyu gibi Rusya ile büyük projeler gerçekleştirdiklerinin altını çizen Çavuşoğlu, diğer alanlarda da ilişkileri güçlendirmek için çalıştıklarını vurguladı.

"RUS VATANDAŞI PASAPORTA İHTİYAÇ DUYMADAN TÜRKİYE'YE GELEBİLMELİ"

Rusya vatandaşlarının pasaporta ihtiyaç duymadan Türkiye'ye gelmesini gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Bu üzücü hadiseden önce de görüşmelerimiz olmuştu.

Ukrayna ile imzaladık bu yıl onlar da gelebilecekler. Gürcistan'la da bunu başarmıştık neden Rusya ile de yapmayalım. Ukrayna'dan da önce görüşmelere başlamıştık. İnşallah bunu da başaracağız. Başkanımız da Türkiye'nin güçlenmesi için 'Evet' verilmesi gerekiyor" diye konuştu.

"CHARTER SEFERLERDE BİR SIKINTI YOK"

Havaalanımız tüm uçaklar için elverişli bir havaalanı. Terminal binamızı daha da büyüteceğiz. Bu sene Rusya'nın değişik şehirlerinden de Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na uçaklar inecek. Özellikle dostum Sergey Lavrov'un uçağının inmesinden sonra havaalanı büyük ilgi gördü. Bu sene çok daha fazla Rus misafiri Alanya ve Antalya'da ağırlamak istiyoruz. Charter seferlerde de bir sıkıntı yok.

Rus sigorta şirketlerinin burada tedavi için çalışma yaptığını biliyoruz. Geçtiğimiz hafta Antalya'da sağlık ve spor turizmini ilk kez düzenledik ve buraya gelen bir Rus sağlık sigorta şirketi Antalya'daki devlet hastanemizle anlaşma imzaladı. 20 bin Rus vatandaşının tedavisi garantisi verdi. İnşallah yeni hastanemizi de açınca çok sayıda Rus vatandaşında tedavisi için buraya gelmesini arzu ediyoruz. Alanya'yı sağlığın başkenti yapacağız.

Antalya Alanya arasında otoban çalışmamız var. Öte yandan Alanya'yı İç Anadolu ile bağlayacak hızlı tren çalışmamız da var. Vatandaşlık ve diğer konular söz konusu olduğu zaman elimizden geleni de yapıyoruz. Çifte vatandaşlık konusunda bizim için hiç bir sorun yok, tüm ülke vatandaşlarına verebiliyoruz. Rusya'nın bazı şartları var bu başvurularda ama ileride inşallah bunu da çözeriz" diye konuştu.