Çavuşoğlu: Öncelik FETÖ ile mücadele

Veysi Kaynak’tan görevi devralan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, FETÖ ile ilgili Amerika’da Gülen’in yer aldığı bir rapor yayınlandığını ancak raporda Gülen için terörist ifadesinin kullanılmadığını hatırlatması üzerine, “Bizim kanaatimiz bellidir. Bizim için bu örgütün elebaşısı Amerika’dadır ve teröristtir, bunda hiç şüphe yoktur. Bizim için Fetullahçı terör örgütünün elebaşı terörist Fetullah Gülen’dir. Hangi rapor, kim ne derse desin bu böyledir.” cevabını verdi. Kaynak da “Türkiye’nin bu haklı davası er geç karşılık bulacaktır. Yargı kararlarından sonra kimsenin bahanesi kalmayacaktır” ifadesini kullandı.

BALKAN TÜRKLERİNİN YÜKÜ ÜZERİNDE

Kaynak, Türkiye’deki Balkan Türklerinin yükünün de Çavuşoğlu'nun üzerinde bulunacağını vurgulayarak, kendisinin görev yaptığı alanların insana dokunan konular olduğunu bildirdi. Kaynak, hizmet kervanının aksamadan yürüyeceği temennisinde bulundu.

Hepimiz aynı gemideyiz

Başbakan Yardımcılığı görevine getirilen Recep Akdağ, görevi Tuğrul Türkeş’ten devraldı. Türkeş, devir teslim töreninde, “Bizden daha tecrübeli, daha ehil bir arkadaşımıza bu görevi tevdi ediyoruz. Büyük bir mutluluk içindeyim” diye konuştu. Akdağ da, “Benden daha iyi, yüksek tecrübeli dediniz, onu kabul etmek mümkün değil. Tecrübelerinizden partimiz istifade edecek ama ben de hususen istifade edeceğim.” dedi. Akdağ, “AK Parti bayrağı altında yerlerimiz değişiyor, pozisyonlarımız değişiyor ama hepimiz aynı geminin içerisindeyiz” şeklinde konuştu. Öte yandan Sağlık Bakanlığına getirilen Demircan, görevi Başbakan Yardımcılığına atanan Bakan Akdağ’dan devraldı.

Orta sahada oyuncudeğişikliği

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına getirilen Ahmet Eşref Fakıbaba, görevi Faruk Çelik’ten devraldı. Çelik, törende, “Biz takım oyuncusu olarak orta sahada bize verilen görevi yapma gayreti içerisinde olduk. Resmi olarak hangi rütbeyi taşırsak taşıyalım, bizim için en asil rütbe bu millete hizmetkar olmaktadır” ifadelerini kullanarak, Cumhurbaşkanı himayesinde Milli Tarım Projesi’ni başlattıklarını hatırlattı, tarım ve hayvancılığı popülist yaklaşımlarla değil, gerçekçi politikalarla ele aldıklarını vurguladı.

ÜRETECEĞİZ, ÜRETECEĞİZ...

Fakıbaba ise, “Bu bir nöbet değişikliği, Allah inşallah bana da alnım açık, kendisi gibi yüzü ak bir şekilde nöbeti vermemi nasip eder“ ifadesini kullandı. Görevinin ne kadar önem arz ettiğinin farkında olduğunu dile getiren Fakıbaba, "İnşallah duanızla biz bu işin üstesinden gelmek için Cumhurbaşkanı’mıza, Başbakan’ımıza, halkımıza layık olabilmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Çok çalışacağız, çünkü AK Parti’nin düsturu budur, Üreteceğiz, üreteceğiz, üreteceğiz” dedi.

Tecrübelerinden faydalanacağız

Çalışma Bakanlığına getirilen Jülide Sarıeroğlu, görevi Mehmet Müezzinoğlu’ndan devraldı. Müezzinoğlu’ndan görevi devralacak olmasından dolayı ayrı bir onur duyduğunu ifade eden Sarıeroğlu, her zaman kendilerine abilik yapan Müezzinoğlu’ndan, desteklerini esirgememesi ricasında bulundu. Sarıeroğlu, “80 milyon vatandaşımızın mutluluğu bizim için öncelikli olacak” dedi. Müezzinoğlu da, “Rabbiminşallah hizmetlerimizin hesabını verebilmeyi bizlere nasip etsin” dedi.