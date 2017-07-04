Çavuşoğlu: Olumlu yaklaşım görmedik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'de devam eden Kıbrıs Konferansı'nda Türkiye'nin iyi niyetli ve esnek bir tutum sergilediğini belirterek "Ama bunun karşılık bulması lazım. Maalesef karşı taraftan bugüne kadar bu olumlu yaklaşımı göremedik. Başka kaygılar olabilir. Hatta dürüstlüğe sığmayan bazı belge sızdırma gibi hareketleri de gördük." dedi.

İsviçre'nin Crans-Montana kentinde devam eden Kıbrıs Konferansı'nda 7. güne girildi. Türk heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temasları devam ediyor. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü. Görüşmede, Kıbrıs Konferansı'ndaki son durum değerlendirildi. Çavuşoğlu, sabah yapılan 5'li toplantının ardından dün öğleden sonra Le Regent Kongre Merkezi'ne yeniden giderek BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile bir araya geldi.



Kıbrıs Türk ve Rum tarafının askıda kalan konuları ele alması bekleniyor.

Kıbrıs Konferansı toplantılarında bugün güvenlik ve garantiler dışındaki tüm başlıklarda askıda bekleyen konular ele alınıyor. Toplantıya önce Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis daha sonra da KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı geldi. Anastasiadis gazetecilere seslenip geçerken Cumhurbaşkanı Akıncı, “nasılsınız” sorusu üzerine “Her gün yeni bir gündür. Bekleyip görelim” yanıtını verdi. İki tarafın BM gözetiminde bir araya geldikleri toplantının ardından birinci masa toplantısına geçildi. Beşli formatta gerçekleşecek toplantı 3 garantör ülke de katılacak.

Kıbrıs Konferansı’nda dün tüm taraflar, BM Genel Sekreteri ile varılan mutabakat ve prensipler çerçevesinde hazırladıkları paketleri BM'ye sundu. Garantörlerin, “Güvenlik ve Garantiler” başlığı altında, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum tarafının ise tüm başlıklardan oluşan ve kapalı zarflarda sunulan tarafların paketlerin birer kopyası BM tarafından tüm taraflara dağıtıldı. Konferans başladığından beri, iki tarafın BM gözetiminde bir araya geldikleri İkinci Masa toplantılarında, Güvenlik ve Garantiler dışındaki tüm başlıklarda askıda bekleyen konular ele alınıyor. Birinci Masa toplantılarına ise 3 garantör ülke de katılıyor ve 5'li formatta yapılıyor.