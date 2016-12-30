Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri ile görüştü

ABD ile Rusya arasında başkanlık seçimine müdahale geriliminin yaşandığı bir süreçte yapılan bu görüşme dikkat çekti.
Eklenme: 30 Aralık 2016, 15:07
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