Çavuşoğlu Irak'ta açık açık söyledi! 'Referandum kararı...'

Resmi ziyarette bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin Erbil'in referandum kararını sorması üzerine Çavuşoğlu, "Kerkük'te resmi kurumlara bölgesel yönetim bayrağı çekilmesi yanlıştı. Aynı şekilde alınan referandum kararının yanlış olduğunu bugüne kadar hep söyledik ve bugün Erbil ziyaretinde kendilerine bu fikrimizi tekrardan söyleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, referandum kararının iptal edilmesi gerektiğinin altını çizerek, " Erbil'den beklentimiz son derece sade ve nettir. Bu referandum kararının iptal edilmesidir. Fakat, bölgenin istikrarı, birliği çok önemli. Kürt kardeşlerimizin menfaati de bölgenin birliğidir." dedi.

TELAFER'İN TÜRKMEN KİMLİĞİ KORUNMALI



DAEŞ'e karşı Telafer operasyonunun yapıldığı bir dönemde Irak'ı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Telafer'in Türkmen kimliği korunmalı" vurgusunda bulunarak şunları söyledi;



"Telafer'de DAEŞ'e karşı operasyonların başlamasından mutluluk duyuyoruz. Bu operasyonlarda Irak'ı desteklemeye devam edeceğiz. Telafer'in Türkmen kimliğinin korunması yönündeki beklentileri de değerli kardeşimle bugün paylaştım. Türkiye olarak DAEŞ'le mücadelede olduğu gibi DAEŞ sonrası Irak'ta ulusal uzlaşma çabalarına desteklerimizi sürdüreceğiz.



PKK'NIN TEMİZLENMESİ İÇİN DESTEK VERECEĞİZ



PKK da DEAŞ gibi Irak'ın huzuru, birliğine karşı bir tehdittir. PKK'nın Irak'tan temizlenmesi için birlikte hareket edeceğiz ve her türlü desteği vereceğiz. Türkiye ve Irak'ın kaderi ortaktır. Aynı coğrafyayı aynı kaderi paylaşıyoruz. Bu yüzden Irak'la ilişkilerimizi her alanda geliştirmek istiyoruz. Ekonomik işbirliğimizi güçlendirip, ikili ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Bunun için de mevcut mekanizmalardan faydalanmamız lazım.



SORU CEVAP



Erbil-Bağdat arası müzakereler



Erbil ve Bağdat arasındaki tüm sorunların karşılıklı diyalogla çözülmesini diliyoruz. Tabi ki, Erbil'in Irak anayasasında sağlanan haklarının verilmesi de önemli. Ama Irak'ın sınır ve toprak bütünlüğü içerisinde yer alarak bu haklardan faydalanılmalı. Biz de, IKBY'yi her zaman destekledik. DEAŞ'a karşı Peşmerge'ye destek verdik. Erbil'in attığı yanlış adımların ne kadar yanlış olduğunu kendilerine de söyledik. Kerkük'te resmi kurumlara bölgesel yönetim bayrağı çekilmesi yanlıştı. Aynı şekilde referandum kararının yanlış olduğunu bugüne kadar hep söyledik ve bugün Erbil ziyaretinde de kendilerine bu fikrimizi söyleyeceğiz. Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların çözülmesi konusunda biz de üstümüze düşenleri yapmaya çalışıyoruz. iki taraftan da talep gelirse buradaki yapıcı tutumumuzu sürdüreceğiz.



Başika Kampı



Başika konusunu da kardeşim Caferi ile samimi bir şekilde değerlendirdik. Başika, Irak'ın toprak bütünlüğünü ihlal etmek için kurulmadı. Ve burada Irak'ın öz evlatları, DEAŞ'a karşı eğitildi, donatıldı. Ve 700'den fazla DEAŞ mensubu terörist bu kamptaki mevcudiyetimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bu güçler Musul operasyonuna da katkı sağladı. Ve şimdi de Irak yönetiminin verdiği görevleri yerine getiriyorlar. Diğer taraftan Başika kampının iç siyasette yarattığı hassasiyetin de farkındayız. Sayın Başbakanımız Yıldırım'ın ziyaretinde de Başika kampının geleceği ile ilgili kararı beraber vereceğiz dedik. Bu konuda özel temsilcilerimiz teknik görüşmeleri sürdürüyorlar.



Erbil'in referandum kararı

Hem DEAŞ hem PKK, Türkiye ve Irak'ın ortak düşmanlarıdır. Gerçek anlamda Irak'ın istikrar ve huzura kavuşabilmesi için bu terör örgütlerinden kurtulması lazım. Biraz önce de vurguladığım gibi, bu konularda da Türkiye, Irak'ın en büyük destekçisi olacaktır. Erbil'den beklentimiz son derece sade ve nettir. Bu referandum kararının iptal edilmesidir. Fakat, bölgenin istikrarı, birliği çok önemli. Kürt kardeşlerimizin menfaati de bölgenin birliğidir."