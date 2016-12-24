Çavuşoğlu: Hesabını soracağız!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, EXPO 2016 Antalya'daki kongre merkezinde Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafından düzenlenen "Antalya Basın Ödülleri ve Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması 2015" töreninde, ödül alan Antalyalı gazetecileri kutladığını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, tören öncesinde ödül alan fotoğrafları incelediğini ve bütün fotoğrafların birbirinden anlamlı olduğunu dile getirdi.

AGC'nin gazeteciliği dışında Antalya'nın her alanında yer aldığına dikkati çeken Çavuşoğlu, o nedenle kamu yararına kurum olmayı hak ettiğini ifade etti. AGC'nin Antalya'nın tanıtımı için büyük çaba gösterdiğini anlatan Çavuşoğlu, Antalyalı gazetecilerin EXPO 2016 Antalya'ya en fazla destek veren meslek gruplarından olduğunu kaydetti.

Antalya'da gerçekleştirilen EXPO'nun katılımcı sayısı bakımından Japonya'dan sonra dünyada ikinci EXPO olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Antalyalı gazetecilerin bu başarıda emeğinin önemine işaret etti. Çavuşoğlu, Antalyalı gazetecilerin kentte gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, G20 Liderler Zirvesi ve milli maçlara sahip çıktığını söyledi.

Rusya ile ilişkilerin bozulduğu dönemde AGC'nin Rusya'daki gazeteciler cemiyetleri ile temasa geçilmesinde önemli çabaları olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Rusya ile ilişkiler düzelirken tüm çabaların arkasında Antalya vardı. Bu süreçte Antalya'daki belediye başkanları, sivil toplum örgütleri, çiftçileri, turizmcileri ve gazetecileriyle büyük desteğini gördük" dedi.