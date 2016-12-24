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Çavuşoğlu: Hesabını soracağız!

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik terör saldırısını kısa süre içinde her yönüyle aydınlığa çıkartacaklarını belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Olayın arkasında ne var biliyoruz, hesabını da soracağız. Sayın Putin'in de Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi bu olay ilişkilerimizi bozamayacak" dedi.

Çavuşoğlu: Hesabını soracağız!
Eklenme: 24 Aralık 2016, 21:06
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, EXPO 2016 Antalya'daki kongre merkezinde Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafından düzenlenen "Antalya Basın Ödülleri ve Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması 2015" töreninde, ödül alan Antalyalı gazetecileri kutladığını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, tören öncesinde ödül alan fotoğrafları incelediğini ve bütün fotoğrafların birbirinden anlamlı olduğunu dile getirdi.

AGC'nin gazeteciliği dışında Antalya'nın her alanında yer aldığına dikkati çeken Çavuşoğlu, o nedenle kamu yararına kurum olmayı hak ettiğini ifade etti. AGC'nin Antalya'nın tanıtımı için büyük çaba gösterdiğini anlatan Çavuşoğlu, Antalyalı gazetecilerin EXPO 2016 Antalya'ya en fazla destek veren meslek gruplarından olduğunu kaydetti.

Antalya'da gerçekleştirilen EXPO'nun katılımcı sayısı bakımından Japonya'dan sonra dünyada ikinci EXPO olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Antalyalı gazetecilerin bu başarıda emeğinin önemine işaret etti. Çavuşoğlu, Antalyalı gazetecilerin kentte gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, G20 Liderler Zirvesi ve milli maçlara sahip çıktığını söyledi.
Rusya ile ilişkilerin bozulduğu dönemde AGC'nin Rusya'daki gazeteciler cemiyetleri ile temasa geçilmesinde önemli çabaları olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Rusya ile ilişkiler düzelirken tüm çabaların arkasında Antalya vardı. Bu süreçte Antalya'daki belediye başkanları, sivil toplum örgütleri, çiftçileri, turizmcileri ve gazetecileriyle büyük desteğini gördük" dedi.

 
EtiketlerDışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluEXPO 2016 Antalya
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