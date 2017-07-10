Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Çavuşoğlu: Dünyada birinci sıraya yerleşeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İnsani ve kalkınma yardımları bakımından ABD'den sonra ikinci sıradayız. 2017'de ABD'yi geçerek dünyada birinci sıraya yerleşeceğiz." dedi.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 21:36
Çavuşoğlu: Dünyada birinci sıraya yerleşeceğiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından yenilenen Fildişi Sahili Kadın, Çocuk Esirgeme ve Dayanışma Bakanlığına bağlı Kadın Eğitim ve Meslek Edindirme Enstitüsünün (IFEF) Port Bouet'deki merkezinin açılışına katıldı.

Çavuşoğlu, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Afrika kıtası ile dost ve kardeş ülke Fildişi Sahili'nin kalkınmasına ve gelişmesine çok önem verdiğini söyledi.

İnsani ve kalkınma yardımları bakımından Türkiye'nin en önde gelen ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"İnsani ve kalkınma yardımları bakımından ABD'den sonra ikinci sıradayız. 2016'da ABD'nin yaptığı insani kalkınma yardım miktarı 6,3 milyar dolar, Türkiye'nin yapmış olduğu yardım miktarı ise 6 milyar dolar. Milli gelire göre ise açık ara dünyada birinci sıradayız. 2017'de rakam olarak da ABD'yi geçerek dünyada birinci sıraya yerleşeceğiz."

Türkiye'nin bu yardımlarını AFAD, Kızılay ve TİKA aracılığıyla dünyanın her yerine ulaştırdığını hatırlatan Çavuşoğlu, TİKA'nın dünyadaki 50 koordinatörlüğünden 16'sının Afrika kıtasında olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afrika'da 39 büyükelçiliğinin olduğunu belirterek, "Açacağımız büyükelçiliklerle beraber önce 45'e, sonra 50'ye ulaşacağız. Yani Afrika'da hemen hemen büyükelçilik açmadığımız ülke kalmayacak." diye konuştu.

Açılış töreninin ardından derslikleri gezen Çavuşoğlu, merkezde eğitim alan kadınlarla sohbet etti.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 21:36
  1. mevlüt çavuşoğlu
  2. tika
  3. afad
  4. kızılay
  5. türkiye insani yardım
  • alpalp40 dk önce
    Dünya medenilerinin hepsi TÜRKİYE CUMHURİYETİ nin yanında hiç hükmünde. Zira İSLAM suyuyla sulanmış bir vatan elbette meyvesini verecektir. ELHAMDÜLİLLAH
  • Zehra TezcanZehra Tezcan47 dk önce
    Helal olsun! Veren el daima alan elden üstündür. Ihtiyaci olana yardim etmek bizim genlerimizde var.
  • YAVUZ SELİM OSMANLI YAVUZ SELİM OSMANLI 51 dk önce
    MAŞAALLAH...OSMANLI VE SELÇUKLUTORUNLARIOLDUĞUMUZUHATIRLADIK.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Akkuyu için tarih verildi
  1. Akkuyu için tarih verildi
  2. ABD'nin batısından binlerce kişi..
  3. 'Ben Cumhurbaşkanı koruması Şehit..
  4. Nato'dan o bölgeye müdahale sinyali
  5. Cezaevi ziyaretinde yakalandı
  6. Katar öyle bir hamle yaptı ki... Suudi..
  7. Adana'da pes dedirten kaçak elektrik..
  8. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BP CEO'sunu..
  9. Rusya Enerji Bakanı Novak: Herhangi..
  10. İsrail'in Gazzeli hastalara yurt dışı..
  11. Trump'tan Comey'e 'gizli belge' tepkisi
  12. Katar: 1 milyon dolar dağıttık
  13. Avrupa'nın nüfusu açıklandı...
  14. Suudi Arabistan'dan Katar açıklaması
  15. Müslüman aileye 'sınıf fotoğrafı'..
  16. Türk hackerlar bakanlara izin vermeyen..
  17. Asıl rakam açıklandı.... İngiltere..
  18. Çavuşoğlu: Dünyada birinci sıraya..
  19. Orta Asya'dan Rusya’ya göçmen akını..
  20. Yahudiler Mugayyir bölgesini istiyor
Kılıçdaroğlu cezaevinde! Az önce giriş yaptı...
Kılıçdaroğlu cezaevinde! Az önce giriş yaptı...
Tam 500 kilo! Onun yüzünden 10 bin kişi evsiz kaldı
Tam 500 kilo! Onun yüzünden 10 bin kişi evsiz kaldı
Alman gazeteciden Erdoğan'a: Yine gel reis!
Alman gazeteciden Erdoğan'a: Yine gel reis!
CHP'den E-5'e isim önerisi! İyice saçmaladılar...
CHP'den E-5'e isim önerisi! İyice saçmaladılar...