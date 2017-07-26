Çavuşoğlu: Diyalog devam etmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Brüksel'de düzenlenen Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı'nın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

VİZE SERBESTİSİNİ HATIRLATTI

Türkiye ile AB arasındaki diyalog ve iş birliğinin devam etmesinden yana olduklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Türkiye ve Avrupa Birliğini ilgilendiren önemli meseleleri ele aldık. Katılım müzakerelerin yanında iki taraf içinde önemli olan enerji, gümrük birliği antlaşmasının güncellenmesi, terörle mücadele gibi konuları ele aldık. Ayrıca iki tarafı yakından ilgilendiren göç konularını ve aramızdaki göç antlaşması ve uygulamasını değerlendirdik. İş birliğimiz netice vermiştir. Yunan adalarına geçen kaçak göçmen sayısında yüzde 99 azalma olmuştur. Vize serbestisi ve geri kabul antlaşmasını da göç antlaşmasına bağlamıştık. Bunların da uygulanmasıyla ilgili adımlarımızı birlikte atmaya devam etmeliyiz " dedi.

GAZETECİ KİMLİĞİ OLMASI SUÇ İŞLEMEYİ MEŞRU GÖSTERMEZ

Bakan Çavuşoğlu, AB yetkililerinin basın özgürlüğü eleştirileri üzerine, son dönemde gazetecileri ajan olarak kullanmanın moda olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "Gazeteci kimliğine sahip olmak her türlü suçu işlemeyi meşru göstermez" şeklinde konuştu. Çavuşoğlu, "Bu örgütün (Uluslararası Af Örgütü) başındaki Taner Kılıç, FETÖ'nün, yani bizdeki darbe girişiminde bulunan FETÖ'nün, FETÖ üyelerinin kullandığı Bylock programını kullanmış telefonda ve buradan da FETÖ'nün yurt dışındaki üyeleriyle, üst düzey yöneticileriyle görüşme yapmış. Bunun tutuklanması, Türkiye'nin Af Örgütüne karşı olduğu anlamına gelmez, şahısla ilgilidir" ifadelerini kullandı.

BİR SONRAKİ ZİRVE ADANA'DA

Çavuşoğlu, "Olağanüstü hal de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uygun bir şekilde gerçekleştirildi. Tıpkı Fransa'nın yaptığı gibi" dedi. Başmüzakereci Ömer Çelik de, bir sonraki zirvenin Adana'da yapılacağıını belirterek, “Türkiye-AB ilişkilerinin omurgası, katılım müzakereleridir. Aynı zamanda aday ülkedir. İlerleme için gayret etmek durumundayız" dedi.

(Yeni Şafak)