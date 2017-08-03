Çavuşoğlu: Çinli turist sayısının artmasını umuyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Çin’demevkidaşı Vang Yi ile bir araya geldi.



Başkent Pekin’deki Diaoyütay Devlet Konukevi'nde Vang ile yaptığı heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konuları değerlendirdi.

Turizm, enerji, ulaşım, güvenlik, uluslararası örgütlere ilişkin açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Türkiye’nin Tek Çin Politikası’na en büyük destek veren ülkelerden biri olduğunu söyleyerek, “Çin’in güvenliğini kendi güvenliğimiz gibi görüyoruz. Gerek ülkemizde gerek bölgemizde Çin’e yönelik hiçbir olumsuz faaliyete izin vermiyoruz.“ diye konuştu.

Türkiye ve Çin arasında güvenlik alanında iş birliğinin artarak devam ettiğini ve edeceğini belirten Çavuşoğlu, “Ticaretimizi artırmak konusunda kararlılığımız var. Ürünlerin çeşitlendirilmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye’den Çin’e başta tarım ürünleri olmak üzere ihracatımız artıyor.” dedi.

Eğitim ve kültür alanlarında da iş birliğinin arttığını bunun yanı sıra turizm alanında da iş birliğinin artacağını kaydeden Çavuşoğlu, "Çinli turist sayısının armasını umuyoruz. Her yıl yurt dışına çıkan yüz milyon turistin 3 milyonunun Türkiye’ye gelmesini bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu ayrıca eğitim alanında ortak üniversite kurma çalışmasının sürdüğünü belirtirken, vize konusundaki beklentileri Çin Dışişleri Bakanı Vang’a ilettiğini, bu konuda ortak bazı adımların atılacağını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki bölgesel konularda birçok alanda Türkiye’nin fikirlerinin Çin ile örtüştüğünü belirterek, Suriye konusunda Pekin yönetiminin verdiği desteğin takdir edildiğini ifade etti.

Çavuşoğlu, Türkiye’nin Şanghay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) yönelik tutumuna ilişkin ise Türkiye’nin BM ve ASEAN dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası örgütlerle yakın iş birliği arayışı içerisinde olduğunu söyledi.

"(Şanghay İşbirliği Örgütü) Türkiye, bölgesel ve uluslararası örgütlerle yakın iş birliği arayışı içerisinde, uluslararası örgütler birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısı" ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, uluslararası örgütlerin tamamlayıcı rolüne dikkati çekti.

Kaynak: AA