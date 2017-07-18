Çavuşoğlu: Bundan sonra başka süreçler olacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin Doğu Akdeniz’de tek taraflı sürdürdüğü hidrokarbon faaliyetleri üzerine şunları söyledi: "Kıbrıs Rum yönetiminin tek taraflı olarak burada adım atması doğru değildir. Çünkü Kıbrıs adası etrafındaki rezervlerde Kıbrıs Türk halkının da hakkı vardır."

"ARTIK SÜREÇ BAŞKA OLACAK"

Çavuşoğlu, "Artık bundan sonra başka süreçler olacak Kıbrıs'ta. Ömür boyu bu şekilde bu süreç böyle gidemez" dedi.