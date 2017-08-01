Çavuşoğlu: Ayrı düşmemiz İslam düşmanlarını sevindirir

İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi, Türkiye’nin çağrısı üzerine Harem-i Şerif’e ilişkin son gelişmeleri ele almak üzere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ev sahipliğinde olağanüstü toplandı.

İstanbul Swissotel The Bosphorus’ta yapılan toplantının açılış konuşmasını yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Yapılan çalışmaların ardından İsrail aklı selim bir adım attı. Temennimiz İsrail’in bundan sonra Müslümanların Kudüs ve Harem-i Şerif’le ilgili hassasiyetlerini tam olarak dikkate alan bir tutum içerisine girmesidir. Kudüslü kardeşlerimize destek borcumuz vardır. Eğitimden sağlığa tarihi binaların restorasyonuna kadar her alanda Kudüs’e omuz vermek bizim vazifemizdir. Ecdadımız Müslüman, Yahudi ve Hristiyan tüm Kudüs halkının refahı ve güvenliği için çalıştılar. Yaşanan olaylar bizleri de bir muhasebe yapmaya zorlamalıdır. Neden ayrılıklara düşüyoruz? Neden kardeşlerimize yeterince destek olamıyoruz? Bizim ayrı düşmemiz İslam düşmanlarını sevindirir. Harem-i Şerif-i, Kudüs’ü ve Filistinli’yi korumak için daha etkin hareket etmeliyiz. İki devletli çözüm çerçevesi esastır.Bu gerçekleşene kadar Kudüs ve Harem-i Şerif’in kutsiyetine saygı gösterilmesi bir hukuki zorunluktur” dedi.

“Hukuk ve hakkaniyet olmadan kalıcı bir barış sağlanamaz”

“Barış sürecini destekliyoruz” diyen Bakan Çavuşoğlu, “Ancak hukuk ve hakkaniyet olmadan kalıcı bir barış sağlanamaz. 50 yıldır İsrail işgali altında yaşayan veya yurdundan kaçmış milyonlarca Filistinli’ye kuru sözlerle değil eylemlerimizle destek olalım. 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan, egemen, bağımsız, coğrafi bütünlüğe sahip olan Filistin devleti en kısa zamanda hayata geçmelidir. Haremi şerifte yaşananlar inşallah tekrarlanmaz Harem-i Şerif’te hiçbir yasak ve sınırlama kabul edilemez. İlk kıblemiz, üçüncü kutsal yerimiz Harem-i Şerif’e ve Kudüs’e hep birlikte sahip çıkacağız” dedi.