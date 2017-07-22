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Çavuşoğlu, Almanya'nın iddiasına noktayı koydu!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Alman  şirketlerine soruşturma başlattığı iddialarına ilişkin, "Alman firmalarıyla ilgili bir iddiaları var. Bizde Alman firmalarına yönelik böyle hiçbir soruşturma  ya da inceleme yok. O firmalara da diğer firmalara da yani yabancı sermaye dediğimiz, küresel sermaye olarak nitelendirdiğimiz yurt dışından gelen şirketlerin hepsine çok sayıda avantaj sağlıyoruz. Hem millet olarak hem devlet olarak sahip çıkıyoruz. Alman firmaları da bundan mutlu." dedi.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 22:50
Çavuşoğlu, Almanya'nın iddiasına noktayı koydu!

Çavuşoğlu, A haber'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Konuşmasında Almanya ile son günlerde yaşanan gerilime değinen  Çavuşoğlu, Türkiye'nin Almanya ile yaşadığı sürecin yeni olmadığını hatırlattı.  Çavuşoğlu, "Referandum öncesi başlayan bir gerginlik var. Bizlerin oralarda  çalışmalarına izin verilmemesi, aynı şekilde bakanlarımızın, milletvekillerimizin  engellenmesi, taraf tutulması vesaire... Türkiye'ye yönelik organize kampanyalar  var, bir süreç var, gerginlik var. Diğer taraftan FETÖ'cülerin bu ülkeye  sığınması, PKK mensuplarının burada özgürce hareket etmesi, para toplaması,  faaliyetlerde bulunması gibi arada böyle gerginliğe yol açan konular var."  ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türkiye hakkındaki  açıklamalarına gerekli cevabın verildiğini ve kendisinin de Gabriel ile telefon  görüşmesi yaptığını dile getiren Çavuşoğlu, "Alman firmalarıyla ilgili bir  iddiaları var. Bizde Alman firmalarına yönelik böyle hiçbir soruşturma ya da  inceleme yok. O firmalara da, diğer firmalara da yani yabancı sermaye dediğimiz,  küresel sermaye olarak nitelendirdiğimiz yurt dışından gelen şirketlerin hepsine  çok sayıda avantaj sağlıyoruz. Hem millet olarak hem devlet olarak sahip  çıkıyoruz. Alman firmaları da bundan mutlu." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Gabriel ile söz konusu iddiaların neden kaynaklandığına  ilişkin görüştüklerini, görüşmesinin oldukça yapıcı olduğunu belirterek, Alman  Bakan ile daima iletişim halinde olduklarının altını çizdi.

Çavuşoğlu, ilerleyen günlerde söz konusu iddiaların kaynağına ilişkin  gerekli bilgi ve belge paylaşımı yapılarak ortak bir yolun bulunacağını ifade  etti. Çavuşoğlu, "Ortada gerçekten iddia edildiği gibi böyle bir soruşturma da  eğilim de yok. Niye olsun? Bu firmalar büyük firmalar. Yatırım yapıyorlar. Hem  Türkiye ekonomisine katkı sağlıyorlar hem de ihracatımızın artmasına sebep  oluyorlar. Alman firmaları da tabii buradan para kazanıyor. Bu karşılıklı. Herkes  para kazanacağı, güvendiği yere gider. Dolayısıyla böyle gereksiz gerginliklerin  sebeplerini de ortadan kaldırmak lazım." dedi.

"İslam ülkeleri olarak birlik ve beraberlik içinde Kudüs'e sahip  çıkmalıyız"

Çavuşoğlu, İslam ülkeleri dışişleri bakanları başta olmak üzere birçok  ülkenin dışişleri bakanıyla İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini  görüştüklerine dikkati çekerek, İslam ülkelerinin bu konuda ortak hareket etmesi  gerektiğini vurguladı.

Arap ülkelerinden Kudüs konusunda bekledikleri hassasiyeti  göremediklerine işaret eden Çavuşoğlu, bazı İslam ülkelerinin liderlerini  aradığını ve durum değerlendirmesi yapmak üzere toplanma çağrısında bulunduğunu  söyledi. Mevlüt Çavuşoğlu, "Böyle bir durumda İslam ülkeleri olarak birlik ve  beraberlik içinde Kudüs'e sahip çıkmalıyız." dedi.

Türkiye'nin konuya ilişkin gerekli temaslarda bulunduğunu anlatan  Çavuşoğlu, vatandaşların demokratik tepkilerini gösterdiğini fakat İsrail'e  yönelik tepki ile Türkiye'deki Musevi vatandaşlara yönelik tepkinin ayırt  edilmesi gerektiğini kaydetti. Çavuşoğlu, vatandaşların İsrail'in ilgili  misyonlarına fiziki saldırı olmaksızın uluslararası hukuka uygun şekilde  tepkisini gösterebileceğini ancak Türkiye'de yaşayan Musevi vatandaşlara tepki  gösterilmesi ya da bu kişileri endişeye sevk edecek davranışlardan kaçınılması  gerektiği uyarısında bulundu.

Çavuşoğlu, Mescid-i Aksa'daki mevcut duruma ilişkin de "Bu böyle  sürdürülemez. Bunun böyle sürdürülmesini kimse düşünmesin bile." diyerek, yasağın  ortadan kalkması için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 22:50
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