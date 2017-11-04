Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Gabriel ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile Antalya'da bir araya geldi.



Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu ile Alman mevkidaşı Gabriel, görüşmede, Türkiye-Almaya arasındaki konuları ve karşılıklı beklentileri değerlendirdi.

TWITTER'DAN AÇIKLAMA

Bakan Çavuşoğlu'da görüşmeye ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile Antalya’da biraraya geldik. Ülkelerimiz arasındaki zorlu konuları ve beklentilerimizi konuştuk" ifadelerini kullanırken görüşmenin fotoğraflarını da paylaştı.