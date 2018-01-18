Çavuşoğlu açıkladı! Dönüşü olmayan yola girdik...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk canlı yayınında ABD ile yaşanan son kriz ve Amerikalı yetkililerle yaptığı görüşmeler hakkında konuştu. Reuters’a göre, Çavuşoğlu, "Açıklamalar üzerine Türkiye'nin Afrin Membiç operasyonu ertelenir mi?" sorusuna “Hayır” yanıtını verdi.

Bakan, Türkiye'nin Afrin operasyonu hakkında "Havadan müdahale için koordinasyon olmalı. Rusya ve İran’la görüşüyoruz. Nasıl İdlib’e gözlemci yerleştirmemiz Astana’daki koordinasyonla olduysa, hava operasyonları da öyle olabilir" ifadesini de kullandı.

Dışişleri Bakanı, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenecek Suriye zirvesi hakkında da “Rejimle muhalefet arasındaki Soçi toplantısında YPG masada olmayacak. YPG’den diğer Kürtler de rahatsız, görüyorsunuz. Putin şunu söylemek istiyor: 'Soçi ve Astana’dan rahatsız ülkeler var.' Biz, özellikle de ben, Astana’nın Cenevre’yle entegre edilmesi gerektiğini söylüyoruz” dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sözde bir terör ordusunun kurulması, geri dönülmez hasar açar dedik. Yapılan tüm açıklamalara rağmen, biz tam olarak tatmin olmadık. Bu adımları devam ettirirlerse, Suriye'nin geleceği de tehdit altına girer.

ABD bize Mümbiç'te verdiği sözü tutmadı. YPG Membiç'ten çekilmedi. Bizim adım görmemiz gerekiyor. Öyle ya da böyle demeleri, bizi tatmin etmez. ABD'nin artık somut adım atmasını bekliyoruz.

YPG'deki silahları toplama sözü vermişlerdi. Hamburg'da olsun, diğer görüşmelerde olsun, Beyaz Saray'da olsun, telefon görüşmelerinde olsun, kendileri söylediler. 'Verdiğimiz silahların seri numaralarını alıyoruz ve Rakka operasyonunda olsun toplayacağız' dediler. Bunun mümkün olmadığını defalarca anlattık ve bugün de görüyoruz.

ABD gibi bir ülke sözünü tutmalı. Bu ülke güvenilir olmazsa kim bunlarla yola çıkar?

Dünyada seven sevmeyen herkes bunu söyler: 'Erdoğan bir söz verdiği zaman tutar.' Liderlerde olması gereken bir özellik bu.

ABD terör örgütüne desteği bırakmalı. ABD Pakistan'ı bu konuda eleştiriyor. Ama kendileri 'Ben süper gücüm, yaparım' diyorlar."

Afrin operasyonu için hazırlık yapan Türkiye, ABD'nin 'Sınırda terör ordusu kulucak' açıklamasına sert tepki göstermişti. ABD'den dün iki açıklama peş peşe geldi. Pentagon "Suriye'de sınır gücü kurulmayacak" açıklaması yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da "ABD'nin Türkiye'ye bir açıklama borcu var. Suriye'de sınır gücü kurma niyetimiz yok" dedi.

Bu açıklamalara Türkiye'den peş peşe yanıtlar geldi.

Başbakan Binali Yıldırım "Amerika bölgenin geleceği konusundaki kafa karışıklığını ortadan kaldırmalı ve tavrını barıştan yana, Türkiye ile hukukunu düzeltmekten yana değiştirmelidir. Birbirini tekzip eden açıklamalar geliyor. Bir gün sınır güvenlik ordusu kurulacak deniyor, daha sona 'biz öyle demedik' diyor. Hudutlarımızda terör ordusu kurulmasına izin vermeyiz" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de "Türkiye sınır güvenliğini sağlamada muktedir ülkedir. Böyle bir açıklamanın yapılması önemli bir beyan. ABD'nin göndermiş olduğu silahların tekrar iade edilmesi lazım" ifadesini kullandı.