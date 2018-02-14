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Çavuşoğlu: 5 milyar dolar kredi sağlayacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın yeniden imar edilebilmesi için Türkiye'nin 5 milyar dolar kredi kolaylığı sağlayacağını açıkladı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 13:26
Çavuşoğlu: 5 milyar dolar kredi sağlayacağız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak'ın yeniden imarı için Türkiye'nin 5 milyar dolar kredi kolaylığı sağlayacağını söyledi. 

Çavuşoğlu şöyle konuştu: "Firmalarımızın yüklendiği ve tamamladığı projelerin değeri ise 25 milyar dolar değerinde.

5 milyar dolar bir kredi vaadinde bulunduk. Aynı şekilde 50 milyar dolarlık insani ve kalkınma projeleri için kredi vaadinde bulunduk.

Firmalarımızı hem projeleri üstlenmeye, hem yatırım yapmaya teşvik edeceğiz. Irak ve Suriye'nin istikrarı bizim için çok önemli. Buranın imari bizim ekonomimiz için de çok önemli."

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 13:26
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Irak

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