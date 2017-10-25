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Çavuoğlu'ndan Yunan gazeteciye göçmen dersi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan gazeteciye adeta ders verdi.

25 Ekim 2017 Çarşamba 09:02
Çavuoğlu'ndan Yunan gazeteciye göçmen dersi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ile Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilen görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ege konusunda gerginliği azaltabilmek için istikşafi görüşmelerin devam etmesi gerektiği konusunda mevkidaşı Kotzias ile hemfikirde olduklarını söyleyen Çavuşoğlu, “Provakatif eylem ve söylemlerden kaçınmak lazım. Yunanistan Savunma Bakanının iyi bir insan olduğunu Nikos bana anlatıyor ama şahsi mesele değil bu. Sık sık provakatif açıklamaları görüyoruz. Biz bu sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla, pozitif gündemle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

YUNAN GAZETECİ ÇARPITMAYA ÇALIŞINCA...

Yunan gazetecinin, kaçak göçmen sayısında artış yaşandığı iddialarını da değerlendiren Çavuşoğlu şu karşılığı verdi:

“Bu rakamları nereden aldınız bilmiyorum ama ben size bazı rakamlar vereyim. 2015 Eylül ayında Türkiye’den Yunan adalarına günlük geçen göçmen sayısı 7 bin 500 civarındaydı. 2016 yılının ilk aylarında bu rakam günde 2 bindir. Göç anlaşmasını imzaladıktan ve ortak çalışmalardan sonra bu rakam günde 50’ye düştü. 7 bin 500’den 50’ye düştü ve siz diyorsunuz ki artış var. Size bu rakamları kim veriyor? Üstelik Yunanistan kimi geri göndermeye karar verdiyse biz kabul ediyoruz. Harfiyen anlaşmamıza uyuyoruz. Ayrıca Yunanistan ile ikili geri kabul anlaşmamız var ve bunun da gereğini biz yaptık. Biz bu konularda iş birliği yapıyoruz da rakamların arttığını kim söylüyor.

Yaz aylarında bazı günlerde bu rakam 70-80’e çıkmış. 7 bin 500’den 50’ye düştüğünü söylemiyorsunuz, 50’nin 60-70’e çıktığını söylüyorsunuz. Bu anlaşmanın gereğini biz yapıyoruz da Avrupa Birliği (AB) 2016 yılında 3 milyar euro ödemesi gerekiyordu Türkiye’deki göçmenler için. Bugün 880 milyon Euro ödedi. Bu parayı gönderirken de şartlar koyuyor. Diğer taraftan 2017-2018 içinde ilave 3 milyar euro sözü vardı. Biraz da AB’ye sözünüzü yerine getirin diye hatırlatmada bulunmak gerekiyor. Türkiye’ye ancak teşekkür etmek gerekiyor. Çünkü Türkiye yükümlülüklerini yerine getiriyor. Prokavatif bir soru olduğu için biraz uzun cevap oldu."

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 09:02
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
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