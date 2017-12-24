Cavit Çağlar'a bir ödül de tekstilcilerden

Türkiye ile Rusya arasındaki 'uçak krizi'nin aşılmasına büyük katkı sağlayan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Kremlin Sarayı'nda 'Devlet Nişanı' verilen Devlet Eski Bakanı Cavit Çağlar'a Türkiye'de de ödül yağıyor. Daha önce Rus turistlere yeniden kavuşan turizmcilerin plaket takdim ettiği Çağlar'a, bu kez de Rusya'nın önemli pazarları arasında yer aldığı Türk tekstil ve hazır giyim sektörleri ödül verdi. İki sektörün kanaat önderleri, dün akşam Mercure Hotel'de düzenlenen yemekli toplantıda, Cavit Çağlar'a ayrı ayrı plaket takdim etti.

Çağlar hazır giyim adına verilen plaketi İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi, Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) Başkanvekili Süleyman Kocasert, Akdeniz Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu (AHKİB) Başkanı Hayri Uğur ve Uludağ Hazır Giyim Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Başkanı Şenol Şankaya'nın elinden aldı.

Tekstil sektörü adına ise Cavit Çağlar'a ödülünü, İstanbul Tekstil ve Hammadeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı İsmail Gülle, TOBB Tekstil Sanayi Meclisi Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Sani Konukoğlu, Akdeniz Tekstil ve Hammdeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) Başkanı Zeki Kıvanç ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay birlikte verdi. Bu sırada salonda bulunanlar Cavit Çağlar'ı ayakta alkışladı. Gecede Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar, BTSO eski Başkanı Celal Sönmez ve Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek başta olmak üzere Bursa protokolü ve iş dünyasından çok sayıda isim yer aldı.



Cavit Çağlar, Türkiye ile Rusya arasındaki krizin çözülmesi sürecinde yaşanan gelişmeleri anlattı. Siyaseti uzun süre önce bıraktığını ancak devlet adamlığının kendisini bırakmadığını belirten Çağlar, çok yakın arkadaşı olan Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar ile yaptığı görüşmenin ardından sürece dahil olduğunu ve bu krizin çözümüne yardımcı olabileceğini ‘hallederiz' diyerek ifade ettiğini kaydetti. Sonrasında yaşanan yoğun trafiğin ardından Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin eskisinden daha iyi noktaya geldiğini vurgulayan Çağlar, ‘'Esas bu barışı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin sağladı. Onlar bu kararlılığı göstermese biz bir şey yapamazdık'' diye konuştu. Çağlar, Erdoğan'ın şu andaki dik ve milli duruşuna hayran olduğunun da altını çizdi. Tekstil ve hazır giyim sektöründe Sultanhamam'da başlayan serüveninin bugün farklı mecralara kaydığını, ancak bu sektörlerde hep liderliğe oynadığını ifade eden Çağlar, ‘'Yüz binlerce kişiye iş verdik; merhum dayım Şükrü Şankaya ile birlikte. Çok sıkıntılar çektik ama işçimizi hiçbir zaman yarı yolda bırakmadık. Çok zorda olsak da her ayın 7'sinde maaşları yatırdık'' dedi.

BURSA'YA YENİ ÜNİVERSİTE

Cavit Çağlar, tekstil ve hazır giyim kanaat önderlerine layık gördükleri ödül için teşekkür ederken, önce hayattaki kararlılığını ‘Benim yaşantımda pes etmek yok' sözleriyle özetledi; ardından da Bursa için çok önemli bir müjde verdi. Çağlar, ‘'Eskiden Sifaş ve Polylen'in bulunduğu yere Bursa'nın ilk özel üniversitesini TOKİ ile birlikte yapacağız'' dedi.