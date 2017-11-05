Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Cavit Çağlar: Erdoğan-Putin dostluğunun...

Nergis Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cavit Çağlar, Ortadoğu'da barışı, Türk ve Rus liderleri arasındaki dostluğun getirebileceğini belirtti.

05 Kasım 2017 Pazar 12:40
Cavit Çağlar: Erdoğan-Putin dostluğunun...

Nergis Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cavit Çağlar, Ortadoğu'da barışı, Türk ve Rus liderleri arasındaki dostluğun getirebileceğini belirterek, "Rusya, Türkiye, İran ve Irak arasındaki yakınlık bölgede huzuru getirerek, başka devletlerin 'böl-parçala' planlarına mani olacak." dedi.

Türkiye ve Rusya arasında yaşanan normalleşme sürecinin baş aktörlerinden Çağlar, Türk-Rus ilişkilerine katkılarından dolayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dostluk nişanı almak için geldiği Moskova'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Rusya ile yaşanan uçak düşürme olayını, yaşanmaması gereken bir "kaza" olarak nitelendiren Çağlar, "Bu olayın arkasından da 15 Temmuz yaşandı. Bu dönemde bazı güçler, Türkiye'de ihtilal yapmaya, hükümeti devirmeye teşebbüs ettiler." diye konuştu.

Uçak krizinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve onu kontrol eden dış güçler tarafından kurulan bir tuzak olduğunu vurgulayan Çağlar, "Bu bir oyundu. Bu oyun, Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, onlara bu konunun iyi bir şekilde aktarılmasıyla halloldu." ifadelerini kullandı.

Çağlar, normalleşme sürecinde kendi üzerine düşen de bazı görevler olduğunu anlatarak, "Ben kimseye bir şey söylemeden çeşitli teşebbüsler yaptım. Benim Rusya'daki eski dostlarım, ülkelerimizin arasında doğan geçici zorlukları yenme yollarını bulma konusunda liderlerimize yardımcı oldular." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ortadoğu'da barışı, Türk ve Rus liderleri arasındaki dostluk getirebilir"

Türkiye, Rusya, İran ve Irak arasındaki yakınlaşmanın, bölgede huzuru getirebilecek bir gelişme olduğuna işaret eden Çağlar, "Bu yakınlaşma, başka devletlerin 'böl-parçala' planlarına mani olacak. Bunun bozulmaması lazım. Bu bozulmaz ise bizim bölgemiz huzura kavuşur." şeklinde konuştu.

Çağlar, gelinen noktada Erdoğan ve Putin'in birbirlerine güvendiklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Allah iki lideri de korusun. Şu anda Türkiye ikinci bir İstiklal Savaşı yapıyor. Bizim kimseyle kavga edecek halimiz yok. Barışı bu iki lider getirecek. İkisi de sözü güvenilir, ikisi de sağlam karakterli insanlar. Ortadoğu'da barışı, Türk ve Rus liderleri arasındaki dostluk getirebilir."

Kendisine takdim edilen dostluk nişanı dolayısıyla da büyük gurur duyduğunu belirten Çağlar, "Torunlarıma, çocuklarıma bırakacağım bu onurun pahası biçilemez. Sayın Erdoğan'a ve Sayın Putin'e çok teşekkür ediyorum." dedi.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2017 Pazar 12:40
  1. Nergis Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cavit Çağlar
  2. Ortadoğu
  3. Fetullahçı Terör Örgütü
  4. Türk-Rus ilişkileri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşte Kocaman'ın yerine gelebilecek isimler
    1. İşte Kocaman'ın yerine gelebilecek..
    2. Fenerbahçe'den şok karar...Yıldız..
    3. Son 27 yılın en kötü Fenerbahçe takımı
    4. NATO’dan Türkiye’yi kuşatma tatbikatı!
    5. İşler kötü diyenler yalan söylüyor
    6. Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4..
    7. Malezya’da fırtına: 2 kişi öldü
    8. 9 teröristin öldürüldüğü çatışmanın..
    9. Emlak Konut'a güvenenler kazançlı çıktı
    10. Karaman'daki yurtta, kız öğrencileri..
    11. Fenerbahçe için Ersun Yanal bombası
    12. Deniz Feneri’nden Arakanlı'ya 1000 konut
    13. Cavit Çağlar: Erdoğan-Putin..
    14. Tutuklamalarla ilgili flaş açıklama!
    15. Nazlı Çelik resmen açıkladı: AK..
    16. ‘Yemediğim eti başkasına yedirmem’
    17. Kalın: Rusya, Suriye toplantısını..
    18. Planlanandan 10 saat önce gelen trenin..
    19. TBMM'de yeni dönem, artık her..
    20. 'Gezi'nin şakşakçıları 15 Temmuz'da..
    Bu alışkanlıklar sigara içmek kadar zararlı!
    Bu alışkanlıklar sigara içmek kadar zararlı!
    Tehlikeli gerginlik: 200 kişiyle saldırdılar
    Tehlikeli gerginlik: 200 kişiyle saldırdılar
    Teröristin karısı itiraf etti: 6 ay boyunca...
    Teröristin karısı itiraf etti: 6 ay boyunca...
    Gökçek'in yerine geçecek isim için yapılan yoklamadan o isim çıktı
    Gökçek'in yerine geçecek isim için yapılan yoklamadan o isim çıktı
    ABD'nin hain 2018 planı:2 ülkeyi 7’ye bölecek
    ABD'nin hain 2018 planı:2 ülkeyi 7’ye bölecek

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 05.11.2017
    Bu fotoğraftaki mutluluk 5 gün sürdü
    Bu fotoğraftaki mutluluk 5 gün sürdü
    Kosova'da 2 Alman askerini döven Türk askeri
    Kosova'da 2 Alman askerini döven Türk askeri