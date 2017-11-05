Cavit Çağlar: Erdoğan-Putin dostluğunun...

Nergis Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cavit Çağlar, Ortadoğu'da barışı, Türk ve Rus liderleri arasındaki dostluğun getirebileceğini belirterek, "Rusya, Türkiye, İran ve Irak arasındaki yakınlık bölgede huzuru getirerek, başka devletlerin 'böl-parçala' planlarına mani olacak." dedi.

Türkiye ve Rusya arasında yaşanan normalleşme sürecinin baş aktörlerinden Çağlar, Türk-Rus ilişkilerine katkılarından dolayı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dostluk nişanı almak için geldiği Moskova'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Rusya ile yaşanan uçak düşürme olayını, yaşanmaması gereken bir "kaza" olarak nitelendiren Çağlar, "Bu olayın arkasından da 15 Temmuz yaşandı. Bu dönemde bazı güçler, Türkiye'de ihtilal yapmaya, hükümeti devirmeye teşebbüs ettiler." diye konuştu.

Uçak krizinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve onu kontrol eden dış güçler tarafından kurulan bir tuzak olduğunu vurgulayan Çağlar, "Bu bir oyundu. Bu oyun, Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, onlara bu konunun iyi bir şekilde aktarılmasıyla halloldu." ifadelerini kullandı.

Çağlar, normalleşme sürecinde kendi üzerine düşen de bazı görevler olduğunu anlatarak, "Ben kimseye bir şey söylemeden çeşitli teşebbüsler yaptım. Benim Rusya'daki eski dostlarım, ülkelerimizin arasında doğan geçici zorlukları yenme yollarını bulma konusunda liderlerimize yardımcı oldular." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ortadoğu'da barışı, Türk ve Rus liderleri arasındaki dostluk getirebilir"

Türkiye, Rusya, İran ve Irak arasındaki yakınlaşmanın, bölgede huzuru getirebilecek bir gelişme olduğuna işaret eden Çağlar, "Bu yakınlaşma, başka devletlerin 'böl-parçala' planlarına mani olacak. Bunun bozulmaması lazım. Bu bozulmaz ise bizim bölgemiz huzura kavuşur." şeklinde konuştu.

Çağlar, gelinen noktada Erdoğan ve Putin'in birbirlerine güvendiklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Allah iki lideri de korusun. Şu anda Türkiye ikinci bir İstiklal Savaşı yapıyor. Bizim kimseyle kavga edecek halimiz yok. Barışı bu iki lider getirecek. İkisi de sözü güvenilir, ikisi de sağlam karakterli insanlar. Ortadoğu'da barışı, Türk ve Rus liderleri arasındaki dostluk getirebilir."

Kendisine takdim edilen dostluk nişanı dolayısıyla da büyük gurur duyduğunu belirten Çağlar, "Torunlarıma, çocuklarıma bırakacağım bu onurun pahası biçilemez. Sayın Erdoğan'a ve Sayın Putin'e çok teşekkür ediyorum." dedi.