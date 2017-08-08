Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Çavdarhisar’da trafik kazası: 3 yaralı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde, traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Gediz-Kütahya karayolu Çavdarhisar Kavşağında meydana geldi.

08 Ağustos 2017 Salı 22:52
Çavdarhisar’da trafik kazası: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Umut Emiklik yönetimindeki 60 BA 311 plakalı otomobil, Ahmet Şengül idaresindeki 43 HC 730 plakalı traktörle çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Umut Emiklik (19) ve araçta yolcu olaak bulunan Mehmet Emiklik (22) ile traktör sürücüsü Mehmet Şengül (65) yaralandı.Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. (YD-EFE)

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 22:52
  1. Gediz
  2. Kütahya
  3. Çavdarhisar
  4. Evliya Çelebi
  5. Dumlupınar
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akıncı Üssü davasının altıncı celsesi sona erdi
    1. Akıncı Üssü davasının altıncı celsesi..
    2. Mardin'de terör saldırısı: 1 asker..
    3. İran İHA'sından ABD savaş uçağına taciz
    4. Brüksel'de bomba alarmı
    5. Kılıçdaroğlu'ndan 'Yarın seçim..
    6. İstanbul'da 4 tondan fazla uyuşturucu..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık eski..
    8. Almanya'da bir Türk'ün bulduğu bir..
    9. İsviçre'de uçak düştü! Ölenler var
    10. Üniversitelere yerleştirme sonuçları..
    11. AK Parti Grup Başkanvekili Muş: Demek..
    12. Çaldıran’da sokak hayvanlarını..
    13. İmparator Gallienus’un Mektubu Side..
    14. Azeri askerleri sabotaj için sızmaya..
    15. ASEM Bilim ve Sanat Eğitimi tamamlandı
    16. Kahraman şehidin kardeşine anlamlı jest
    17. Tarihi binadan kopan parçalar..
    18. Çıktığı direkte akıma kapılan şahıs..
    19. http://www.yeniakit.com.tr/haber/-365354.html
    20. Çavdarhisar’da trafik kazası: 3 yaralı
    Alkol tedavisi gören şarkıcı böyle görüntülendi!
    Alkol tedavisi gören şarkıcı böyle görüntülendi!
    Darbeci Semih Terzi’nin şoke eden mesajları ortaya çıktı: O adamı Türkiye’den içeri sokmayın!
    Darbeci Semih Terzi’nin şoke eden mesajları ortaya çıktı: O adamı Türkiye’den içeri sokmayın!
    AK Partili isim öldürüldü
    AK Partili isim öldürüldü
    Darbe girişiminin arkasındaki 2 devleti söyledi!
    Darbe girişiminin arkasındaki 2 devleti söyledi!