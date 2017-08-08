Çavdarhisar’da trafik kazası: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Umut Emiklik yönetimindeki 60 BA 311 plakalı otomobil, Ahmet Şengül idaresindeki 43 HC 730 plakalı traktörle çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Umut Emiklik (19) ve araçta yolcu olaak bulunan Mehmet Emiklik (22) ile traktör sürücüsü Mehmet Şengül (65) yaralandı.Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. (YD-EFE)