Çavdar Obası'nın tarihteki yeri

Bir iddiaya göre, Osmanlı Devleti'nin oluşumu sürecinde, Ankara ve Eskişehir arasındaki bozkırlarda göçebe olarak yaşayan Moğol boyu olduğu ileri sürülmektedir. Anadolu Selçuklu Devleti'nin İlhanlıların egemenliği altına girdiği dönemde bu bölgelerde yerleşen boy, tarihte yer eden bu adı reisleri Almak Noyan'ın oğlu Çavdar Bey'den almıştır.



Osman Bey'in Sakarya vadisi boyunca kuzeye doğru akınlar düzenleyerek buraları ele geçirmeye çalıştığı sıralarda, Çavdarlar, çevrelerindeki kasaba ve köyleri vurmaktaydılar. Son olarak Osmanlı egemenliğindeki Karacahisar pazarını basarak yağmalamaları üzerine, Osman Bey oğlu Orhan'ı bunları cezalandırmakla görevlendirdi. Oynaşpınarı'nda yapılan savaşta Çavdar Tatarları yenilgiye uğratıldı, reisleri Çavdar Bey ve ileri gelenleri tutsak edilerek Osman Bey'e götürüldü, Osman Bey, Çavdar Bey'i ve arkadaşlarını bağışladı, Çavdar boyunun eski yerine dönmesine izin verdi.



Çavdar Tatarları sonraki dönemde Osmanlı Devleti'nin hizmetine girdilerse de, Yıldırım Bayezit ile Timur arasındaki Ankara Savaşı'nda saf değiştirdiler. Daha sonra Timur ordularıyla birlikte Anadolu'dan ayrıldılar.