Caudalie Ürünleri ve Seri Kullanım Amacı

Günümüzde markaya da ismini veren Caudalie, 20 yıldan bu yana en sevilen dermo kozmetik ürünlerden biri konumundadır. Çevreye duyarlı üretim teknikleri benimseyen marka Kozmo- etik ürün politikasını benimsemiş, paraben maddesini 2005 yılında çıkarmıştır. Ürünlerin raf ömrünü doğal yollardan uzatmayı hedeflemiş, içeriklerin saflığını korunması için kavanoz kullanımını azaltmıştır.

Caudalie Ürünleri Kullanım Amacı

Üzüm çekirdeği özünün çok yönlü yararını görebileceğiniz Caudalie ürünleri şu amaçlarla kullanılabilir:

Yüzde kırışıklık ve sarkma problemlerini gidermek

Devam eden cilt tedavilerinde destek ürünihtiyacı

Kuruluk, elastikiyet kaybı

Renk dengesizliklerini ve cansız görünümü gidermek gibi sıralanabilir.

Caudalie Serileri ve Özellikleri

Caudalie,içerisinde birçok popüler seri barındırır. Bunların her biri hedef soruna yönelik en iyi sonucun alınmasını sağlar.

Caudalie Vinexpert Serisi : Tamamen engellenmesi mümkün olmayan yaşlılığın tüm etkilerini en aza indirgeyen seridir. Caudalie Vinexpert üzüm çekirdeği özlerinden yararlanarak 10 yaşa kadar gençleştirmeyi hedefler. Serideki ürünlerin bileşenleri, cildin dış etkenlerde güçlü direnç geliştirmesine katkı sağlar. Gözeneklerden içeri etki ederek hücresel düzeyde onarıcıdır, sıkılaştırıcı etki yaratır. Cildin ihtiyacı olan besinleri verir, sarkma, leke, şiş görünüm, göz altı torbaları oluşumuna karşı çözüm geliştirir.

: Tamamen engellenmesi mümkün olmayan yaşlılığın tüm etkilerini en aza indirgeyen seridir. Caudalie Vinexpert üzüm çekirdeği özlerinden yararlanarak 10 yaşa kadar gençleştirmeyi hedefler. Serideki ürünlerin bileşenleri, cildin dış etkenlerde güçlü direnç geliştirmesine katkı sağlar. Gözeneklerden içeri etki ederek hücresel düzeyde onarıcıdır, sıkılaştırıcı etki yaratır. Cildin ihtiyacı olan besinleri verir, sarkma, leke, şiş görünüm, göz altı torbaları oluşumuna karşı çözüm geliştirir. Caudalie Göz Kremi Serisi : Besleyici özellikleri yoğun zengin dokuya sahip göz kremleri, cildi nemlendirir, serbest radikallere karşı korur, özellikle göz çevresinde oluşan kırışıklıkları yok eder. Daha canlı ve genç bakışlar kazandırır. Gözeneklerdeki hasarlı bölgelerde Polifenol+C Vitamini bakımı sunan seri aynı zamanda etkili bir güneş koruma içeriğine de sahiptir. Caudalie göz kremi, cildinize yumuşak bir doku kazandırır, kırışıklık olan bölümün daha gergin olmasını sağlar. Tüm gün çevresel etkenlere karşı direnç geliştirir.

: Besleyici özellikleri yoğun zengin dokuya sahip göz kremleri, cildi nemlendirir, serbest radikallere karşı korur, özellikle göz çevresinde oluşan kırışıklıkları yok eder. Daha canlı ve genç bakışlar kazandırır. Gözeneklerdeki hasarlı bölgelerde Polifenol+C Vitamini bakımı sunan seri aynı zamanda etkili bir güneş koruma içeriğine de sahiptir. Caudalie göz kremi, cildinize yumuşak bir doku kazandırır, kırışıklık olan bölümün daha gergin olmasını sağlar. Tüm gün çevresel etkenlere karşı direnç geliştirir. Caudalie Peeling Ürünleri :Ciltte sivilcelerden kalan lekeleri geçirmek için özel olarak geliştirilen seridir. Post-inflamatuar hiperpigmentasyon olarak da tanımlanan bu lekeleri bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirir ve AHA, vitamin C, Vitamin B5, glikolik asit içeren formüller geliştirir.Serideyer alan ürünler, kimyasal peelinglerin hasar bırakan etkilerinden ziyade en hassas ciltlerin kullanımınadahi uygun şekilde tasarlanmıştır. Ürünler belirlenen süre içerisinde kullanıldığında ölü derilerden arınma, hücresel düzeyde yeniden yapılandırma sağar. Bitkisel özlerden oluşan formüller, tüm ciltlerin kullanımına uygun şekilde tasarlanmıştır ciltteki lekelerin ve renk dengesizliklerinin giderilmesine katkı sağlar.

:Ciltte sivilcelerden kalan lekeleri geçirmek için özel olarak geliştirilen seridir. Post-inflamatuar hiperpigmentasyon olarak da tanımlanan bu lekeleri bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirir ve AHA, vitamin C, Vitamin B5, glikolik asit içeren formüller geliştirir.Serideyer alan ürünler, kimyasal peelinglerin hasar bırakan etkilerinden ziyade en hassas ciltlerin kullanımınadahi uygun şekilde tasarlanmıştır. Ürünler belirlenen süre içerisinde kullanıldığında ölü derilerden arınma, hücresel düzeyde yeniden yapılandırma sağar. Bitkisel özlerden oluşan formüller, tüm ciltlerin kullanımına uygun şekilde tasarlanmıştır ciltteki lekelerin ve renk dengesizliklerinin giderilmesine katkı sağlar. CaudalieResveratrol Serisi :Seriye ismin veren siyah üzümde yer alan resveratrol maddesidir. Siyah üzüm özü, cildin soğuk hava gibi dış faktörlere karşı savunmasını güçlendirir. Serideki ürünler hücre dejenerasyonunu önler. Sağlıklı hücre sayısının artması yenilenme hızının da artışı demektir.

:Seriye ismin veren siyah üzümde yer alan resveratrol maddesidir. Siyah üzüm özü, cildin soğuk hava gibi dış faktörlere karşı savunmasını güçlendirir. Serideki ürünler hücre dejenerasyonunu önler. Sağlıklı hücre sayısının artması yenilenme hızının da artışı demektir. CaudalieVinosource: Seri, hassas ciltler için özel olarak tasarlanmıştır. Vinosource ürünleri cilde uzun süreli yatıştırma ve rahatlatma etkisi sağlar.Nem mekanizmasını aktive ederek su kaynaklarını tekrar yapılandırır. Nem dengesini sağlayan cilt yumuşar ve rahatlar. Viniferine içeren formüller cilt tonu farklılıkları, güneş lekeleri, sivilce izleri, yara, hasarlı diğer bölgeler üzerinde iyileştirici etki yaratır. Vinosource, doğal ve yoğun bir bakım sağlar, ışıltılı bir görünüm verir, tazelik hissi kazandırır.

Caudalie Ürünleri Nereden Alınabilir?

Bütün Caudalie seri ve ürünlerini https://www.narecza.com/caudalie sitesi üzerinden bulabilirsiniz. Sitede seçim yapmadan önce ürün detaylarına bakmanız, ayrıca kampanyalı fiyatları değerlendirmeniz önerilir.SadeceCaudalie markası için değil diğer markalarda da geçerli olacak şekilde en iyi sonucu almak için kullanım önerilerini dikkate almanız gerekir.