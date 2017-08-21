Çaturoğlu ve Çakır köy gezilerinde

Kurtlar köyünde yapımı devam eden yol ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceleyen Çaturoğlu, Çakır ve beraberindekiler, burada vatandaşların sorunlarını ve taleplerini de yakından dinledikten sonra annesi vefat eden Topallı Köyü muhtarı Recep Coşkun’a taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı dilediler.

AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır, İlçeye bağlı köylerde yapılan ve yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, “Köylerimizi daha yaşanabilir bir hale getirmek için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz” dedi.

Çayırlı bölgesi muhtarlarıyla kahvaltı

AK Parti Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır, hafta sonunu da köylerde geçiriyor. Çakır, İl Genel Meclisi Üyeleri ile birlikte Çayırlı köyünde, civar köylerin muhtarları ile kahvaltıda bir araya geldi.

Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç’ın yanı sıra Çayırlı bölgesinden yaklaşık 12 köy muhtarının katıldığı kahvaltıda, muhtarlar Çakır’ın köylerle yakından ilgilenmesinin kendilerini oldukça memnun ettiğini ifade ettiler.

Kahvaltıda, muhtarlar köylerinin öncelik arz eden sorunlarını Çakır’a aktarma fırsatı buldular.

Çayırlı köyünde kendisini ağırlayan muhtarlara teşekkür edenAK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır, sorunların başında yolların geldiğini söyledi. Çakır konuşmasında, “Şu an köylerimizden yoğun olarak gelen taleplerin başında yollardaki bozuklukların giderilmesi geliyor. Bununla ilgili rotmiks kaplama yaptığımız, çukurları kapattığımız yerlerde incelemelerimizi yapıyoruz. Diğer yandan, bu sene 75 km. birinci kat ve ikinci kat asfalt dökeceğiz, bunun da planlamasını süratli bir şekilde yaptık. Köy grup yollarımızda asfaltlama çalışmalarına başladık. Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımız müsterih olsun, bayrama kadar elimizden geleni yapacağız, bayramdan sonra da asfalt çalışmalarımız devam edecek. Yılsonunda Çaylıoğlu-Armutlucuma bölgesinden tutun da diğer tüm bölgelerimizin yol sorunu çözülmüş olacak. Köylerimize parke ve çimento gibi malzeme desteklerimiz de devam ediyor. Sayın Kaymakamımıza ve Köylere Hizmet Götürme Birliğinde görev yapan Muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz. Yeni araçlar kiralamak suretiyle köylerimize parke taşıma işlemleri devam ediyor. Yaklaşık 30 bin metrekare parke taşıması yaptık, 70 bin metrekare daha taşıyacağız. Diğer yandan, Muhtarlarımızın talebi olan çimentoların taşınması için bir araç daha kiralandı. Köylerimizdeki çalışmalarımız belirli bir program dahilinde planlı bir şekilde ilerliyor. Bir-iki ay içerisinde köylerimizdeki asfalt sorununu çözmüş olacağız, bozulan yerler yapılacak, ihtiyaç duyulan yerlere ikinci kat asfalt yapılacak. İnşallah Eylül ayı gibi köylerimizde yol sorunu kalmayacak.

Biliyorsunuz yaz aylarında okulların tatile girmesi ve fındıkların toplanması nedeniyle köy nüfusları iki katına çıkıyor. Kış aylarında köylerimize 2 tane çöp aracıyla hizmet verirken, yaz aylarında bu pek mümkün görünmüyor. Üçüncü bir çöp kamyonunu hizmete alarak köylerdeki vatandaşlarımızın çöplerini 4 günde bir almaya çalışıyoruz ”dedi.