Çatıyı Angela Merkel kurdu! Harekat planı ortaya çıktı

2019 seçimleri için Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı uluslararası şer ittifakının harekât planı ortaya çıktı. Almanya, CHP, HDP, MHP’li muhalifler, FETÖ ve PKK birleşti. Bu şer ittifakı kamuoyuna Demokrasi Bileşenleri Bloğu şeklinde sunuldu.

2019 seçimleri öncesinde, Türkiye ve Cumhurbakanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı yerel ve uluslararası ‘şer ittifakı’nın harekat planı netleşiyor. ‘Demokrasi Bileşenleri Bloğu’ adı altında yol alacaklarının sinyalini veren müttefikler arasında Almanya, CHP, HDP, MHP’den kopanlar, FETÖ ve PKK yer alıyor. 7 Haziran seçimlerinde olduğu gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti hükümetine karşı ittifak için harekete geçti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi ve partisinin FETÖ ile ilişkisine dair sorulara yanıt vermek yerine Almanya Başbakanı Merkel’in önceki gün işaret ettiği açıklamalar doğrultusunda iktidar karşıtlığından yeni bir kampanya başlattı. PKK’nın elebaşlarından Cemil Bayık’ın “CHP ve HDP ittifak yapsın” çağrısına da yanıt veren Kılıçdaroğlu, böyle geniş çaplı bir ittifakla blok oluşturmayı amaçladıklarını açıkladı.



MERKEL’DEN ÇAĞRI



Alman Başbakanı Merkel, kendi ülkesindeki seçimden çok Türkiye’de 2019’da yapılacak seçimler için haddini aşan ifadeler kullandı. Türkiye’nin AB üyeliğini Türkiye’deki ‘Hayır’ bloğunun iktidara gelmesi şartına bağlayan açıklamasıyla, adeta 2019 seçimleri öncesinde ‘hayır’ bloğunu harekete geçirdi. Merkel, “Yaklaşık yüzde 50 hayır oyu veren kesimi hayal kırıklığına uğratamam. Türkiye ve hükümetine karşı yumuşayamayız” dedi. Merkel’in bu açıklamalarının ardından önce PKK’nın Kandil’deki elebaşı Cemil Bayık, AK Parti-MHP’nin ittifak oluşturduğu iddiasıyla CHP ve HDP’nin de birlik olması gerektiğini söyledi. PKK elebaşı, AK Parti’ye karşı geniş katılımlı bir ittifak talebinde bulundu.Bu çağrıya Alman Başbakan Merkel’den de destek geldi.



HEPSİ AYNI AĞIZ



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve FETÖ başı Fetullah Gülen’den sonra PKK elebaşı Cemil Bayık’ın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ‘diktatör’ ve 15 temmuz için ‘kontrollü darbe’ demesi, 2019 seçimleri için şer ittifakının kampanyasının söylemi olarak değerlendirildi.



KAYBETME KORKUSU



Siyasi partiler ve liderler, 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde daha önce parlamenter sistemde olduğu gibi, 367 milletvekili ile hükümet oluşturma değil seçmenin yüzde 50+1 oyunu almak için yarışacak. Son 15 yıldaki seçimlerde bu oyu almaya en yakın aday AK Parti’nin göstereceği isim olarak dikkat çekerken, CHP’nin oyunun yüzde 20 bandında ve diğerlerinin de baraj seviyesinde olması tüm hesapları değiştirdi. Eskiden koalisyonlarla hükümet şansı olan muhalefet partileri, şimdi iktidarı yıpratmak ve rejimi tartışılır hale getirmek

üzerinden iktidar olma hesapları yapmaya başladı.



CHP’DEN JET YANIT: iTTiFAKA HAZIRIZ



Gazetelerin Ankara temsilcileri ile bir araya gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Almanya ve PKK’dan gelen bu çağrıların ardından anında aksiyon alması da dikkat çekti. Açıklamalarıyla 2019 seçimleri öncesindeki ‘şer ittifakının’ startını veren Kılıçdaroğlu, CHP-HDP-eski MHP’liler, PKK, FETÖ işbirliğinin de startını verdi. Kılıçdaroğlu, FETÖ operasyonlarını eleştirerek hem FETÖ’ye hem de “CHP, Akşener ve HDP’yle seçim ittifakı yapar mı” sorusuna olumlu yanıt vererek şunları söyledi: “Olay bir sağ sol meselesi değil, Türkiye meselesi. Temel konularda önce uzlaşacağız. Bu temel konularda kimlerle uzlaşıyorsak hiçbir sorunumuz yok. Öyle kısır, 19. yüzyılın kavramlarıyla 21. yüzyılı belirleyemezsiniz. Bugün referandum olsa ‘hayır’ oyları çok daha fazla çıkacaktır. Bugün Erdoğan’ın önündeki anketlerde AKP’nin oyu yüzde 45 gözüküyor. Kan kaybettiklerini biliyorlar. Halka doğruları söylemediklerini biliyorlar.”

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